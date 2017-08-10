Блоггер Варламов назвал родину Дубровского «адищем», его оштрафовали за курение и предложили проститутку. СКАНЫ

Популярный российский блоггер Илья Варламов посетил малую родину губернатора Челябинской области Бориса Дубровского город Магнитогорск.

Фоторепортажей в блоге Варламова о посещении города, давшего Южному Уралу и Челябинску правящую политическую элиту, пока нет, однако впечатления от визита Илья оставил в серии твиттов.

Суровый город металлургов, родина челябинской элиты, — встретил Илью неласково.

Сначала он опубликовал панораму Магнитки, накрывающую чадящими трубами ММК и охарактеризовал город, как «адище».

Затем герой блогосферы захотел выпить кофейку и пошутил про «металлургов-хипстеров».

Заселился в отель, а там ему предлагают… проститутку. Воспользовался или нет — неизвестно.

Визитка путаны лежала под подушкой. «Ты ещё под одеяло не заглядывал», — пошутили посетители Твиттера.

В конце краткого визита Варламова оштрафовали за курение в неположенном месте. Скорее всего, именно в отеле.