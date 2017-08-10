Блоггер Варламов назвал родину Дубровского «адищем», его оштрафовали за курение и предложили проститутку. СКАНЫ

«Город элиты Челябинской области» встретил Илью неласково
Популярный российский блоггер Илья Варламов посетил малую родину губернатора Челябинской области Бориса Дубровского город Магнитогорск.
Фоторепортажей в блоге Варламова о посещении города, давшего Южному Уралу и Челябинску правящую политическую элиту, пока нет, однако впечатления от визита Илья оставил в серии твиттов.
Суровый город металлургов, родина челябинской элиты, — встретил Илью неласково.
Сначала он опубликовал панораму Магнитки, накрывающую чадящими трубами ММК и охарактеризовал город, как «адище».
Затем герой блогосферы захотел выпить кофейку и пошутил про «металлургов-хипстеров».
Заселился в отель, а там ему предлагают… проститутку. Воспользовался или нет — неизвестно.
Визитка путаны лежала под подушкой. «Ты ещё под одеяло не заглядывал», — пошутили посетители Твиттера.
В конце краткого визита Варламова оштрафовали за курение в неположенном месте. Скорее всего, именно в отеле.
Шутки комментаторов сводились к тому, что в городе ММК власти страшно озабочены чистотой воздуха.
Теги:
Новости по теме:
- На родине Дубровского задержан за взятку начальник экзаменационного отделения ГИБДД
- Уголовное дело Юревича обрастает подробностями с малой родины Дубровского
- На родине Дубровского осуждён за хранение взрывчатки местный житель
- На родине Дубровского осужден участник незаконного вооруженного формирования
- На родине Дубровского осуждён сторонник запрещённого в России «Правого сектора»
- За несанкционированный «митинг с уточками» на родине Дубровского осуждена внесистемная оппозиционерка
- Варламов наехал на челябинские алкомаркеты «Красное и белое», покусился на святое!
- На родине Дубровского спонсоры турнира по хоккею в валенках подарили сувениры, склоняющие детей к гомосексуализму
- У челябинских единороссов появился новый «партайгеноссе» из Магнитогорска
- Южноуральцы вытащили из горящей «Газели» заснувшего водителя
Добавить комментарий