Рогоза рассказал популярному видеоблогеру, как Юревич отжимал у него строительный бизнес. ВИДЕО

Известный в прошлом в Челябинске один из самых крупных застройшиков областного центра, руководитель строительной компании «Монолит» Евгений Рогоза откровенно рассказал московскому видеоблоггеру с магнитогорскими корнями Ивану Парфеньтеву, работающему на Юутюбе под ником Парфеня, о том, как Михаил Юревич, в то время ещё челябинский градоначальник, занимался рейдерством в отношении его бизнеса.
Вот выдержки из высказываний Евгения Рогозы, который был вынужден заниматься строительным бизнесом в других регионах России:
«Буквально через несколько дней после прихода к власти мне было сделано предложение от доверенных лиц господина Юревича отдать, не продать, а просто отдать за право работать в Челябинске, тот или иной бизнес.
Юревич пальцами показывал — вот этот, вот этот и этот хочу. А мы тогда замахнулись на ряд проектов в сфере коммерческой недвижимости. Большой ТРК на Северо-западе и большой бизнес-центр на пересечении Кирова и Труда. Они и понравились Юревичу...
…Мне и моим деловым партнерам никто ничего даром не отдавал. И мы отдавать «за так» были не намерены. Я бандитам не отдал бизнес в 90-е, те как пришли, так и ушли. А тут какой-то бизнесмен, с которым недавно здоровался... Он сегодня стал мэром, а завтра ходоки уже пришли от него. У меня была бесконечная вера в справедливость, и я думал, что мы его поставим на место…
…Не хочу обижать неподкупных судей, но мы столкнулись тогда с тем, что возможность политического давления была большой. Арбитражный суд тогда был в жалком помещении, Юревич широким жестом дал им здание и получил возможность давить на суд. Началась волна административных нарушений, у нас начались отзывы разрешений на строительство…
…Когда Юревич стал губернатором, то стало понятно, что в Челябинской области нам не работать. Все проекты мы свернули. После пятилетней войны человек становится губернатором. Было понятно, что он будет использовать все рычаги против нас и дышать нам не дадут…»
Возможно откровения господина Рогозы станут новым эпизодом уголовного дела в отношении Юревича, и оно будет объединено, скажем, с делом обманутых дольщиков «Гринфлайта», на деньги которых, как говорят, Юревич отгрохал ТРК «Алмаз»?
Напомним, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», Юревич вывел все свои крупнейшие бизнес-активы в кипрские оффшоры, фактически объявив войну властям и всем южноуральцам.
Бывший челябинский губернатор обвиняется в целом букете уголовных статей, в том числе в получении взятки на рекордную в истории России сумму 3,4 млрд рублей в рамках так называемой «дорожной революции».
Негодяй скрывается от правосудия в Лондоне, часть его счетов арестована, сам Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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