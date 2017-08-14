Сандаков: «Цыбко — не «мажор» и не «Хлестаков»! Он в авторитете, АУЕ!

Подсудимый и обвиняемый по ряду статей УК РФ бывший вице-губернатор Челябинской области (при Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском) Николай Сандаков получил весточку от друга — осуждённого недавно на 9 лет лишения свободы за получение взятки на сумму 21 миллионов рублей, — 100%-тно «макаронного», то есть целиком обязанного политической карьерой экс-губернатору Юревичу — Константина Цыбко.
В маляве Коле Астраханскому сообщили, что Костю перевели в СИЗО Златоуста, что его «прессуют мусора» (ну, или как там у них в малявах?), но пацан держится стойко, корешей не сдаёт, не ссучился и т.д.
А ещё Николай Дмитриевич Сандаков сообщил, что Костя — «не мажор и не Хлестаков».
Вот эта запись в ФБ:
«Костю в начале недели этапировали в СИЗО г.Златоуста.
Этапирование, наручники, бесконечные досмотры, переводы из камеру в камеру, проверки и обыски, железные решётки и "шконка", отсутствие элементарных удобств, сложные санитарные условия, режимные мероприятия и непревычная агрессивная среда. Все это очень тяжело переносят даже очень сильные и волевые люди, особенно первое время после заключения под стражу.
Если вы внимательно посмотрите на "громкие" дела, то увидите, что основные "доказательства" возникают как раз во время допросов ключевых свидетелей в первый период их нахождения в СИЗО. Это настоящие психологические пытки. Один бывший спортсмен (назовем его так), очень не слабый парень, как то сказал мне, что не мог выдержать даже неделю и готов был подписать все что попросят, хоть показания на родную мать.
Я очень переживал за Костю. Но он молодец! Держится очень стойко и спокойно. Настраивается на апелляцию, много работает. Как бы заочно отвечая всем тем, кто из личной неприязни, зависти, либо информационного заказа пытался представить его как "мажора" и "Хлестакова". Уверяю вас, "мажоры" и "Хлестаковы" вели бы себя совсем по-другому…»
Ну что тут можно сказать? Молодец Костя. Держится стойко, обходится без массажа, маникюра, педикюра, спа-процедур и даже без крем-пудры. Сидит на шконке, работает. Пишет что-то. Наверняка про то, как он всех накажет и разоблачит. Выведет на чистую воду. Прокурора, судью, следователей, генералов ФСБ, не говоря уже о полковниках и подполковниках. Про всех сатрапов и палачей.
И передаёт эти малявы братве на волю. Дескать, пацаны, я никого не сдал, АУЕ.
Не мажор и не Хлестаков. В авторитете, не баклан какой-нибудь, не фраер ушастый.
Уже и первый купол себе наколол... И татуху «Смерть легавым от ножа»... Лежит в камере на лучшем месте, не у параши... Скоро и коронуют Костю Озёрского...
Снял пиджачок от Бриони (часики за мильон отдал адвокату, ну вы знаете), забодался в треники и майку.
Айфон 8-й тоже сдал. Перестукивается...
Рассылает малявы. Коле Астраханскому, Мише Лондонскому… Спокойно, братухи…
Звиняйте, пацаны, что варежку раскрывал на Шакро Молодого, рамсы попутал. Да Костя со всеми ворами на дружеской ноге, Япончика знал… Хлопнет этак по плечу и говорит: «Ну что, брат Япончик?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Легкость в мыслях необыкновенная!
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
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Комментарии
Задели меня слова Астраханского, нехорошее, злое внутри у меня зашевелилось - это я про личную неприязнь и завистников. А ты, Коля, перекати поле, хитрован и прислужник моральных уродов, думал, что во власть скаканул с лёгкой руки криминализированных дуроплётов, и будешь править-воротить, и карманы червонцами набивать, да законы жизни человеческой топтать, пинать и выворачивать наизнанку. Вы, мелкие и недалёкие проходимцы, по сути - неучи, рано со счетов скинули людей, которые вынуждены были перекраситься, в тень уйти, научиться молчать бесконечно, но понимание человеческого предназначения не потерявшие и не продавшие. Эти люди сумели остаться в государственной системе управления, и для них дело чести, по возможности, давить как клопов коль-астраханских, цыбковичей, макаронников с белорусскими фамилиями и им подобных. Спасибо проведению, это даже не война, началась ловля противных надоедливых блох. Все эти несдержанные выплески эмоций публике лишний раз говорят о высокой степени безответственности разоблачённых выкормышей смутной российской власти, и о такой же степени их наглости.
Анатолий, и меня задели слова НДС. Хотя не служу в ФСБ, как видимо Вы, но задели.
Поскольку (даже не знаю почему у меня, потомка репрессированных из "бывших", сформировалось такое уважение к российской спецслужбе, наверное это называется "врождённым патриотизмом" - вот и у Проханова Александра Андреевича в 37-м родню расстреляли, а всё равно - патриот) - я считаю, что если и есть кто-то и что-то, кто-что может спасти Росси. от распада и развала, то это Федеральная служба безопасности России, честные офицеры, стоящие на страже интересов государства и общества, форпост против коррупции - в Челябинской области - совершенно точно.
С одной стороны конечно вызывает уважение, что Николай Дмитриевич не сдаёт дружков, но с другой - как можно защищать - действительно (по тексту) - "мажора" и "Хлестакова", что он сделал полезного для людей, - даже собачонка бездомного не накормил.
Только прожигал жизнь с Кристиной и Мишей, зря небо коптил.
А Вы почитайте комментарии, Анатолий. Там действующие сенаторы российские - нынешние члены Совета Федераци, по идее - элита России - впрягаются и подписываются за негодяя с часами за миллион.
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