Сандаков: «Цыбко — не «мажор» и не «Хлестаков»! Он в авторитете, АУЕ!

Подсудимый и обвиняемый по ряду статей УК РФ бывший вице-губернатор Челябинской области (при Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском) Николай Сандаков получил весточку от друга — осуждённого недавно на 9 лет лишения свободы за получение взятки на сумму 21 миллионов рублей, — 100%-тно «макаронного», то есть целиком обязанного политической карьерой экс-губернатору Юревичу — Константина Цыбко.

В маляве Коле Астраханскому сообщили, что Костю перевели в СИЗО Златоуста, что его «прессуют мусора» (ну, или как там у них в малявах?), но пацан держится стойко, корешей не сдаёт, не ссучился и т.д.

А ещё Николай Дмитриевич Сандаков сообщил, что Костя — «не мажор и не Хлестаков».

Вот эта запись в ФБ:

«Костю в начале недели этапировали в СИЗО г.Златоуста.

Этапирование, наручники, бесконечные досмотры, переводы из камеру в камеру, проверки и обыски, железные решётки и "шконка", отсутствие элементарных удобств, сложные санитарные условия, режимные мероприятия и непревычная агрессивная среда. Все это очень тяжело переносят даже очень сильные и волевые люди, особенно первое время после заключения под стражу.

Если вы внимательно посмотрите на "громкие" дела, то увидите, что основные "доказательства" возникают как раз во время допросов ключевых свидетелей в первый период их нахождения в СИЗО. Это настоящие психологические пытки. Один бывший спортсмен (назовем его так), очень не слабый парень, как то сказал мне, что не мог выдержать даже неделю и готов был подписать все что попросят, хоть показания на родную мать.

Я очень переживал за Костю. Но он молодец! Держится очень стойко и спокойно. Настраивается на апелляцию, много работает. Как бы заочно отвечая всем тем, кто из личной неприязни, зависти, либо информационного заказа пытался представить его как "мажора" и "Хлестакова". Уверяю вас, "мажоры" и "Хлестаковы" вели бы себя совсем по-другому…»

Ну что тут можно сказать? Молодец Костя. Держится стойко, обходится без массажа, маникюра, педикюра, спа-процедур и даже без крем-пудры. Сидит на шконке, работает. Пишет что-то. Наверняка про то, как он всех накажет и разоблачит. Выведет на чистую воду. Прокурора, судью, следователей, генералов ФСБ, не говоря уже о полковниках и подполковниках. Про всех сатрапов и палачей.

И передаёт эти малявы братве на волю. Дескать, пацаны, я никого не сдал, АУЕ.

Не мажор и не Хлестаков. В авторитете, не баклан какой-нибудь, не фраер ушастый.

Уже и первый купол себе наколол... И татуху «Смерть легавым от ножа»... Лежит в камере на лучшем месте, не у параши... Скоро и коронуют Костю Озёрского...

Айфон 8-й тоже сдал. Перестукивается...

Рассылает малявы. Коле Астраханскому, Мише Лондонскому… Спокойно, братухи…

Звиняйте, пацаны, что варежку раскрывал на Шакро Молодого, рамсы попутал. Да Костя со всеми ворами на дружеской ноге, Япончика знал… Хлопнет этак по плечу и говорит: «Ну что, брат Япончик?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Легкость в мыслях необыкновенная!