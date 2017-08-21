Дубровский опрометчиво «наехал» на будущего губернатора Бурматова

Не знаем, то ли статьи на «UralDaily.ru», прославляющие будущего губернатора Челябинской области Бурматова Владимира Владимировича повлияли, то ли пока ещё глава региона Борис Дубровский сам понял, что досиживает на своей должности последние месяцы, но только уже можно сказать без пяти минут бывший глава осмелился выразить неудовольствие своему преемнику.
«Говорят, что губернатору Борису Дубровскому не очень понравилась активность депутата Госдумы Владимира Бурматова. Все было бы нормально, если бы депутат не пытался перетянуть на себя и повестку губернатора. Якобы, запуская в СМИ, что только он смог решить ту или иную проблему, хотя это сделали областные власти и без подсказок со стороны. А иногда, по слухам, пытается «рулить ситуацией». Болтают, что уже состоялся разговор на эту тему. Бурматов будет встраиваться в губернаторскую повестку и уже начал это делать», — сообщает в свежей рубрике «Слухи» сайт «Ура.ру».
Мы бы на месте Борис Александровича поостереглись задевать великого человека, чья власть и могущество уже сейчас опережают влияние любого южноуральского политика.
Ведь по сути губернатор Дубровский — «хромая утка». Так на Западе называют политиков, которые занимают свой высокой статус последние месяцы и уже ни на что не влияют…
А у нас, напомним, продолжается голосование. Мы просим читателей оценить степени влияния двух челябинских политиков — будущего губернатора Владимира Бурматова и «победителя Юревича» Андрея Барышева.
На момент публикации этого текста В.Бурматова опережает А.Барышева всего на 2 голоса.
Неужели движение «Соцгород» исчерпало свой потенциал?
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