Юные девицы фотографируются на память с губернатором Челябинской области Бурматовым

Новость от сайта «Знак.ком»: «В социальных сетях обсуждают твит участницы форума «Ум, успех, молодость», который прошел в Кунашакском районе. Девушка выложила совместное фото с депутатом Государственной думы Владимиром Бурматовым, сопроводив его таким комментарием: «Не Путин конечно, но депутат Гос.Думы РФ и глава Челябинской области, чтооо тоже неплохо)))» (орфография и пунктуация сохранены)».

Из этого прелестного пустячка можно сделать далеко идущие политически выводы.

1. Даже учитывая удивительную тупость девиц, завсегдатаев, молодёжных форумов, невозможно предположить, что «кунашакская» девица не знает, кто управляет Челябинской областью, в которой она проживает;

2. Из пункта 1 следует, что губернатором Челябинской области представился девушке сам Владимир Владимирович, что неудивительно, ведь вопрос практически решён;

3. Из пункта 2, в свою очередь становится ясно, что Владимир Владимирович Бурматов уже совершенно не стесняется называть себя губернатором, отбросив придворный этикет как излишнюю любезность перед Борисом Дубровским.