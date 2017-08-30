Юные девицы фотографируются на память с губернатором Челябинской области Бурматовым

Новость от сайта «Знак.ком»: «В социальных сетях обсуждают твит участницы форума «Ум, успех, молодость», который прошел в Кунашакском районе. Девушка выложила совместное фото с депутатом Государственной думы Владимиром Бурматовым, сопроводив его таким комментарием: «Не Путин конечно, но депутат Гос.Думы РФ и глава Челябинской области, чтооо тоже неплохо)))» (орфография и пунктуация сохранены)».
Из этого прелестного пустячка можно сделать далеко идущие политически выводы.
1. Даже учитывая удивительную тупость девиц, завсегдатаев, молодёжных форумов, невозможно предположить, что «кунашакская» девица не знает, кто управляет Челябинской областью, в которой она проживает;
2. Из пункта 1 следует, что губернатором Челябинской области представился девушке сам Владимир Владимирович, что неудивительно, ведь вопрос практически решён;
3. Из пункта 2, в свою очередь становится ясно, что Владимир Владимирович Бурматов уже совершенно не стесняется называть себя губернатором, отбросив придворный этикет как излишнюю любезность перед Борисом Дубровским.
Теги:
- Владимир Бурматов Челябинск
- Бурматов Владимир Владимирович Челябинск
- Владимир Владимирович Бурматов
- Владимир Бурматов депутат Государственной Думы
- Бурматов Владимир Владимирович депутат Государственной Думы
- Владимир Владимирович Бурматов депутат Государственной Думы
- Борис Дубровский губернатор Челябинской области
Новости по теме:
- Будущий губернатор Бурматов отбирает у Барышева район и лидер ОПГ захватывает отделение «ЕР», но что в этом плохого?
- Всего один голос отделяет Барышева от Бурматова
- Дубровский за Томинский ГОК, Бурматова и «Макфу»
- Губернатор Дубровский прокомментировал активность своего преемника Бурматова
- Дубровский опрометчиво «наехал» на будущего губернатора Бурматова
- Барышев почти догнал Бурматова в голосовании по «уровню крутости» среди читателей «УралДейли.ру»
- Читатель «УралДейли.ру»: «Тефтелев будет стирать Бурматову носки, а Дубровский — чистить ботинки…»
- Бурматов забирает у Барышева Металлургический район
- Бурматов считает, что Барышев — «сявка»?
- Следующий губернатор Владимир Бурматов наводит порядок в Челябинске — увольняет главу района
Комментарии
Теперь, как порядочный мужчина, он должен на ней жениться. Она, конечно, не Кабаева, но ведь и он не Путин.
Бурматов почти готов взять область. Но мешает Барышев и банда Юревича, поэтому по области тайно уже три месяца роют спец. агенты ФСБ с Москвы, при этом местные с УФСБ не знают о ни.. Вот по опок итогам разработок и раскопок и речь о смене Дубровского. Есть ряд лиц кто прямо были замешаны в ряде заказных убийств и вот эти дела скоро и на проверку и по ним есть отличные данные, как и кто СКРЫЛ виловиков иновных. По Середкиным изначально было ясно.. но вмешивается Юревич, Чеурин и нач. ГУМАД и с ФСБ и они тихо все материалы убили на корню.там сразу был ВЫХОД на ЗАКАЗЧИКОВ и этот фАКТ НЫНЧЕ СЕЙЧАС СТОИТЬ КАРЬЕРАМ и должностям многих силовиков и заслуженных генералов на пенсии... Впереди такие дела. На некоего Дубровского и Тефтелева собраны материалы на десяток фактов взяток и откатов и просто в Кремле, не знают как это подать. Рашников буквально умолял Путина до мая 2018 г. не трогать Дубровского и Тефтелева... Олигархи рФ нынче жестко, или Путин смена власти или они сами своего в Кремль. В Кремле вы бы знали какие идут войны,сейчас Трамп решает санкции на банковские операции почти 89 банков РФ и огласить случайно сведения о СЧЕТАХ почти 70% депутатов и чиновников и силовиков рФ,это будет УЖАСНО, как преданные люди имеют несметные деньги и недвижимость. Население рФ правильно поймет это и свои ВЫВОДЫ.
Ай да Бурматов, ай да Гаттаров, ай да молодцы! Не зря они потратили какое-то количество лет, упражняясь в создании и реализации пропагандистских трюков. Горячо аплодируем их мастерству владения перспективными методами использования слухов для реализации желаемых целей. Видимо, в Кремле ещё не решили кого ставить на хозяйство взамен уходящего наверх Дубровского, вот ребята и двинули идею в массы, мол народ бурлит, хотят Бурматова на царство. Получилось неплохо, достоверно. Девчушка, простая кунашакская девчушка воспринимает Володю главой региона. А народ - он правду знает! Всё бы хорошо, да снова детали подводят, как в той истории с тушением лесных пожаров,когда наши патриоты чуть не погорели. Девчушка-то не простая оказалась, а очень даже продвинутая, отличница и дочь зам. начальника районного управления сельского хозяйства и продовольствия Руслана Валеева. А уж дочь Руслана Загафаровича знает точно кто глава региона, и кто его молодой зам.. Кроильщики, вы, липовые, ребята из очереди за властью. Это про вас Жванецкий сказал - ...люди, которые поднялись со дна, но не дошли до поверхности.
Доброхот, Вы точно знаете, что дочь? Можно пруфы и линки для доказательств?
Это тема для новой статьи!
Работа Тефтелева в различных аппаратах, начиная с пионерско-комсомольского, коей он, Тефтелев, посвятил практически всю свою сознательную жизнь, научила нынешнего градоначальника чётко держать нос по ветру и улавливать малейшие запахи ветра грядущих перемен.
Видя на горизонте фигуру Бурматова, день ото дня всё нарастающую, неумолимо приближающуюся, обрастающую, так скажем, мышцами мощнейшего админресурса, Тефтелев заблаговременно предпочёл уйти в тень, ловко сменив в своей парадигме Дубровского на Бурматова.
Именно Бурматов стал выступать для Тефтелева путеводной звездой.
Конечно, Тефтелев продолжает посещать всевозможные совещания у Дубровского, делать на них вид, что что-то вдумчиво записывает в блокноте, что слушает внимательно наставления Дубровского, но делает это опытный аппаратчик скорее по инерции, вызванной соблюдением определённых формальностей, принятых в среде народных слуг. На самом деле в сердце Тефтелева давненько уже звучат набатом призывы Бурматова.
Такое поведение - отнюдь не предательство Тефтелевым Дубровского, отнюдь. В конце концов, не Тефтелев виноват в том, что Дубровский такой или сякой. В том, что Дубровский сякой или такой, или же такой-сякой виноват сам Дубровский, изначально оказавшийся не готовым выступить лидером 3,5-миллионного населения области и наплевавшего на своё возможное лидерство целый ушат какой-то мутной хрени.
Такое поведение характеризует Тефтелева как преданнейшего члена системы, можно даже сказать, как некоего такого вот вернейшего мужа, время от времени впадающего в увлечения на стороне, но в душе беспрекословно блюдущего верность супруге.
Эти мысли легко подтверждаются недавней прилюдной историей с главой Металлургического района. Стоило Бурматову всего лишь высказаться в соцсети в адрес Петрова и пожелать Петрову найти менее хлопотную работу, как Тефтелев уже взял под козырёк. Тефтелев даже не стал дожидаться звонка от Бурматова и живо сработал на опережение, не обратив никакого внимания на то, как отозвался на эту живость Дубровский, всё ещё, по неопытности, стремящийся изображать мину при плохой, до дюжей отвратности, игре.
Более того, Тефтелев, уже даже не дожидаясь постов Бурматова в соцсети и абсолютно верно предположив, что следующее пожелание найти менее хлопотную работу будет направлено уже в адрес самого Тефтелева, устроил променад по Кировке, зная, что Бурматов любит забегать на досуге в ЗСО, проведать своего приятеля Вершинина и дать, мягко скажем, очередные наставления Мякушу, после которых Мякуша, всего в холодном поту и с подозрением на инфаркт, вывозят из стен ЗСО силами подручного персонала. Казалось, стояли на Кировке ларьки, никому не мешали, не оскорбляли на протяжении последних лет своей порнографией чистый взор Тефтелева и нос его же, которым он безошибочно улавливает предвижения телес в аппарате, а тут вдруг раз - и отдано распоряжение снести всю эту вонючую (на самом деле - вонючую) порнографию вместе с её дебильными вывесками и рекламами.
Всем этим Тефтелев демонстрирует Бурматову свою подобострастную лояльность и умение работать без напоминаний и указаний, так скажем, демонстрирует своё умение без подсказки видеть и понимать, куда движется плот и зачем.
Мы видим, что Бурматов набирает обороты и никто из местной илиты не знает, что с этим делать, потому как Бурматов неуязвим. Его невозможно подцепить на крючок, потому как ни в каких мошеннических финансово-бюджетных схемах он участия не принимал. Бурматов - чист!
А вот про остальных более-менее заметных, не говоря уж про всенародно узнаваемых, местных илитных тусовщиков этого сказать никак нельзя. Все они где-то и в чём-то не совсем чисты душой и порывами и, что удивительно, чем более заметны, тем более нечисты и можно даже сказать, с гнильцой нечисты, а кто-то даже успел из них прогнить насквозь, сгнить, если можно так выразиться, на корню. И ничего не осталось от некогда человеков, одна только гниль.
Бурматов же чист и к тому же, по-сути, входит в тройку лидеров правящей партии, на которую как раз и завязана система, преданность которой и пытается ныне демонстрировать Тефтелев, ожидая для себя в дальнейшем пусть даже не функциональных, но хотя бы почётных преференций.
Потому немудрено, что молодёжь, в лице этой девушки, да и жители области, на прямое общение с которыми Бурматов не жалеет своего времени, считают Бурматова своим губернатором.
Вот, посмотрите на фото. На нём прекрасно видно, как старая илита остаётся где-то, образно говоря, на задворках повестки настоящего дня, а за Бурматовым, осещенный его факелом, следует митрополит Никодим, а он-то уж точно знает, в ком содержится сила и реальная, а не номинальная власть.
Добавить комментарий