Челябинское УФАС нашло непристойной рекламу мужских спа-салонов. СКАНЫ РЕКЛАМЫ, 18+

Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела по признакам нарушения законодательства о рекламе при рекламе мужских СПА-салонов «Империя SPA» и «Калиостро». Рекламные предложения услуг заведений распространялись на сайте, публикующем купоны на скидки.
Заявления с требованиями проверить правомерность распространения указанной рекламной информации поступили в антимонопольную службу от жителей г. Челябинска.
Челябинское УФАС России провело осмотр сайта, изучив содержащуюся визуальную и тестовую информацию в рекламе данных СПА-салонов.
По предварительным данным, использованные образы в совокупности с описанием рекламируемых программ могут противоречить Закону о рекламе, которым установлен запрет на непристойные образы в рекламе.
Кроме того, реклама опубликована на общедоступном интернет-ресурсе и соответственно увидеть ее и ознакомиться с ее содержанием могут различные категории населения.
Согласно ч.6 ст.5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование непристойных образов.
Два дела по признакам нарушения рекламного законодательства возбуждены в отношении индивидуальных предпринимателей.
Заседание Комиссии по делу «Империя Spa» пройдет 14 сентября в 14.00, по делу «Калиостро» — 14 сентября в 15.00.
Согласно ст.14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Поскольку сайт «UralDaily.ru» промаркирован как «+18», мы нашли сайт одного из челябинских спа-салонов, к которому имеют претензии антимонопольщики, чтобы предложить нашим читателям самостоятельно оценить степень непристойности используемых рекламных образов.
Это какой-то… позор?
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