Челябинская области «приподнялась» в экологическом рейтинге, став предпоследней, но Томинский ГОК её доконает

Челябинская область, которая находилась все последние годы на самом последнем месте в экологическом рейтинге общественной организации «Зелёный патруль» (85-е среди всех субъектов России)

«Общественная организация «Зелёный патруль» составила Экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года (есть в распоряжении RT). Лучше всего ситуация в Тамбовской области, за ней следуют Республика Алтай и Алтайский край. Москва и Санкт-Петербург также вошли в десятку самых благополучных регионов. Хуже всего дела с охраной окружающей среды, согласно данным рейтинга, обстоят в Свердловской и Челябинской областях», — пишет RT.

Хочется поздравить с этим «достижением» всех нас, ну и конечно власти Челябинска и Южного Урала.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, комментируя RT весенний рейтинг, рассказала, что экологическую ситуацию в регионе портят выбросы с промышленных предприятий. Однако она подчеркнула, что некорректно сравнивать аграрные регионы с промышленными, в которых «накоплен значительный экологический ущерб от предприятий». По её словам, в регионе проводят работу по улучшению экологической обстановки, количество выбросов постепенно снижается.

Пройдёт совсем немного времени, дорогие друзья, может быть всего-то лет 20-30, и Челябинская область станет в плане экологии и вовсе 83-й.

Конечно, если нас не накроет Томинский ГОК, и мы все дружно не сдохнем.