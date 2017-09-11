На пять лет «присел» спонсор Подопригоры, похожий на Гиммлера

Долго ли, коротко ли, но суд в Аше вынесли приговор бывшему депутату Заскобрания Челябинской области, владёльцу «Ашинского химзавода» Валерию Алёшкину, одному из самых омерзительных и отталкивающих персонажей челябинского бизнеса и политики. Жучара «присел» на пять годков, и это ещё легко отделался — суд учёл, что подсудимый хворает, уже старенький, да и сроки давности по некоторым эпизодам вышли.

Мошенник известен разными гнуснопрославленными эпизодами своей деятельности.

Он обманывал журналистов, не платя им зарплату, и им даже пришлось устраивать пикеты возле стен ЗСО, требуя привлечь депутата к ответственности, хотя дисциплинарной (тщетно!).

Он спонировал челябинского блоггера, считающего себя политологом, Александра Подопригору.

И ещё он похож на нацистского преступника Генриха Гиммлера.

Даже слов не хочется придумывать лишний раз для такого типа. Поэтому процитируем самих себя. Вот, что мы написали при его аресте:

«Вряд ли можно найти в Челябинске более неприятного типа, чем этот Алёшкин. Наглый, жадный и высокомерный субъект, прославленный многими препаскудными вещами.

В долгах Алёшкин как в шелках, служба судебных приставов несколько раз описывала за долги его автопарк. Челябинские журналисты ненавидят Алёшкина лютой ненавистью — он их «швырял» на деньги (не платил зарплату) бесконечное количество раз.

Зато щедр Алёшкин к политологу Подопригоре, используя его как приманку для доверчивых журналистов, приходящих к жадному бизнесмену, не желающему платить заработанное людям. В алёшкинском ресторане «Променад» часто можно увидеть выпивающюю дармовые напитки не всегда трезвую физиономию политолога.

Сложно сказать, будет ли «пропагандой нацизма» коллаж Алёшкина с гнусной физиономией Рейхсфюрера СС. Во избежание претензий Роскомнадзора публиковать фото фашистского палача мы не будем, но желающие могут полюбопытствовать в Интернете и сравнить эти две малосимпатичных мордашки — рейхсминистра внутренних дел Германии и бывшего депутата Заксобрания от «Единой России» . Не поленитесь и найдите — сходство просто поражает, причём настолько, что многие даже склонны полагать, что Алёшкин — реинкарнация нацистского преступника.

Хорошо известно, что при попытке задержания Гиммлера британской контрразведкой в 1945 году Гиммлер сумел-таки проглотить ампулу с цианистым калием.

Так вот, Алёшкин при задержании челябинской полицией так не поступил.

Если долги в рай не пустят, то может, хотя бы до суда доведут?

Как мы уже сказали, особую ненависть испытывают к Алёшкину журналисты. Напомним самый известный скандал с его участием. Было время, когда наш герой пробовал себя на стезе медиа-магната. Содержал интернет-сайт Газетачел.ру (приманкой служил Подопригора). Но попользовавшись трудом челябинских журналистов, постоянно задерживая им зарплату, закрыл сайт, а денег так и не заплатил. По этому поводу журналисты даже пикетировали Законодательное собрание Челябинской области, т.к. Алёшкин был тогда областным депутатом.

Журналистов, протестующих против невыплаты зарплаты, задержала милиция. Долго судились с депутатом, какие-то долги выбили через суд, а на какие-то махнули рукой. Жаловались спикеру ЗСО и «главмедведю» Южного Урала Владимиру Мякушу. Сначала Владимир Викторович пытался защитить своего подопечного, но сила общественного мнения всё-таки заставила по истечении полномочий не пускать наглеца в депутаты по линии «Единой России».

Его тут же конечно начал защищать наш блоггер-правдоруб Александр Подопригора, который представил своего спонсора борцуном против жуликов и воров, сознательно покинувшего ряды «ЕР» за беспредел и коррупцию, а также — оппозиционным якобы деятелем по отношению к губернатору Михаилу Юревичу.

Что не помешало, впрочем, борцуну заявиться в праймериз «ЕР» на выборах в Заксобрание в 2015 году! Вот такой наглый типчик.

Почему наглый? — потому ещё, что во время пикета служителей прессы у стен ЗСО Алёшкин, невозмутимо посверкивая очёчками и топорща усишки, — заявил, что пикетчики — экстремисты. А потом… подал в суд на журналиста «Челябинского рабочего», отразившего данный факт в своей статье, требуя миллион рублей за «поруганную честь».

Но «Газетачел» — не единственный случай, когда Алёшкин «кидал» журналистов. Была у него рекламная газетка «Метро», в которой регулярно печатался не брезгующий общения и спонсорства с таким вот типчиком политолог Подопригора. Алёшкин по своему обыкновению не платил журналистам зарплату, в результате чего газета Metro International перешла к семье медиа-магнатов Филичкиных («Гранада-пресс»).

И тут конечно Подопригора взвился в своём блоге, регулярно освещая судебные тяжбы «хрена» и «редьки» (которые, как известно, друг друга не слаще) — Валерия Алёшкина и Сергея Филичкина — за правообладание брендом «Метро».

Ничего за время, прошедшее со дня ареста Алёшкина не изменилось — по крайней мере, в его личностных характеристиках, разве что приговор вынесли мошеннику.

До чего же гнусная рожа!

«Ашинский городской суд огласил приговор бывшему Председателю Совета директоров и фактическому руководителю ОАО «Ашинский химический завод» Валерию Алешкину. Он признан виновным в мошенничестве в сфере экономической деятельности по отношению к трем компаниям-контрагентам (ч.3 ст.159.4 УК РФ), в преднамеренном банкротстве ОАО «Ашинский химический завод» (ст. 196 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями как руководителя коммерческой организации вопреки интересам ОАО «Ашинский химический завод» (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Суд установил, что с 2008 года по 2011 год Алешкин путем обмана, не выполняя договорные обязательства похитил денежные средства, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов ОАО «Ашинский химический завод» на общую сумму более 12 млн.руб.

Кроме того, с 2010 года по 2011 год, подсудимый путем вывода активов ОАО «Ашинский химический завод» под видом гражданско-правовых сделок по продаже имущества завода и его перерегистрации на баланс иных подконтрольных ему предприятий, ухудшил финансовое положение завода, что привело к банкротству ОАО «Ашинский химический завод».

Наряду с этим Алешкин, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «Ашинский химический завод», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершил вывод активов ОАО «Ашинский химический завод» под видом гражданско-правовых сделок по продаже имущества завода и его перерегистрации на баланс иных подконтрольных ему предприятий.

Действия Алёшкина В.В. причинили существенный вред организациям-кредиторам, а также государству, на общую сумму 259202898 руб. 69 коп., повлекли тяжкие последствия в виде банкротства ОАО «Ашинский химический завод», которое было одним из градообразующих предприятий г.Аши Челябинской области, несло значимую социальную функцию по обеспечению населения и юридических лиц города услугами по тепло-, и газоснабжению, очистке сточных вод.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья и возраст подсудимого.

Суд назначил Валерию Алешкину наказание по ст.196, ч.2 ст.201 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, ст.78 УК РФ Алёшкина В.В. освобожден от наказания, назначенного по ч.3 ст.159.4 УК РФ, ч.3 ст.159.4 УК РФ, ч.3 ст.159.4 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе Ашинского городского суда.