Пятнадцать директоров на сундук депутата Колесникова. Йохохо, и Юревич в Лондоне!

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 15-ти топ-менеджеров агропромхолдинга «Здоровая ферма», контролируемого в период совершения преступлений депутатом Государственной Думы от Челябинской области Олегом Колесниковым.
Они, зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, указанные лица, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию расчет с подрядными организациями не производили.
Общий ущерб, причиненный 9 коммерческим организациям, составил более 120 млн рублей.
С целью сокрытия незаконной деятельности организации, заключавшие договоры подряда, впоследствии были преднамеренно обанкрочены.
Кроме этого, группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода.
Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, составил свыше 208 млн рублей. В ходе следствия бюджету возмещен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
Называются 15 обвиняемых: руководители компаний, входивших в состав «Здоровой фермы», — Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки, — Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев, Денис Смолин. Кроме того, обвинение предъявлено Дмитрию Ткачукову, Владимиру Ткачукову и Марине Ткачуковой, которые, по версии следствия, обналичивали похищенные деньги.
Судили бы и шестнадцатого, но случился «сундук мертвеца»: один из обвиняемых Сергей Цеплухов, после того как вышел из СИЗО под домашний арест, покончил с собой.
Интересно, какие сны снятся депутату Колесникову Олегу Алексеевичу? Должно быть, самые приятные.
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич весьма благоволил к «птичьим предприятиям» Олега Колесникова, щедро выделяя бюджетные госсубсидии на многие миллиарды. На этом фото он вместе с одним обвиняемым Евгением Наруковым.
А вот и с депутатом по кличке «Колесо», которого от уголовного дела спасает лишь депутатский мандат.
Пока что за Олега Алексеевич посидят его топ-менеджеры. Каждому грозит до 10 лет тюрьмы. Будет ли Олег Алексеевич баловать предачками горемык, сидящим за него? А что с повесившимся Сергеем Цеплуховым? Хоть семье самоубийцы денежку занесли, Олег Алексеевич?
Про Божий суд мы не говорим. Бог таких людей не посещает, и они не попадают даже в ад — откупаются от чертей. Ничего личного, просто бизнес.
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Комментарии
Вот интересно, у Смолина Дениса есть родной брат, Александр Смолин, судья областного суда (или уже в суд. департамент перебрался), на нем как-то судимость брата отразится? По идее должен сложить с себя полномочия
Не факт, может однофамилец, этих Смолиных как собак не резанных
с такой рожей и на свободе
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