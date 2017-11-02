Пятнадцать директоров на сундук депутата Колесникова. Йохохо, и Юревич в Лондоне!

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 15-ти топ-менеджеров агропромхолдинга «Здоровая ферма», контролируемого в период совершения преступлений депутатом Государственной Думы от Челябинской области Олегом Колесниковым.

Они, зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, указанные лица, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию расчет с подрядными организациями не производили.

Общий ущерб, причиненный 9 коммерческим организациям, составил более 120 млн рублей.

С целью сокрытия незаконной деятельности организации, заключавшие договоры подряда, впоследствии были преднамеренно обанкрочены.

Кроме этого, группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации денежные средства по итогам каждого отчетного периода.

Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, составил свыше 208 млн рублей. В ходе следствия бюджету возмещен ущерб на сумму свыше 95 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.

Называются 15 обвиняемых: руководители компаний, входивших в состав «Здоровой фермы», — Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки, — Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев, Денис Смолин. Кроме того, обвинение предъявлено Дмитрию Ткачукову, Владимиру Ткачукову и Марине Ткачуковой, которые, по версии следствия, обналичивали похищенные деньги.

Судили бы и шестнадцатого, но случился «сундук мертвеца»: один из обвиняемых Сергей Цеплухов, после того как вышел из СИЗО под домашний арест, покончил с собой.

Интересно, какие сны снятся депутату Колесникову Олегу Алексеевичу? Должно быть, самые приятные.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич весьма благоволил к «птичьим предприятиям» Олега Колесникова, щедро выделяя бюджетные госсубсидии на многие миллиарды. На этом фото он вместе с одним обвиняемым Евгением Наруковым.

А вот и с депутатом по кличке «Колесо», которого от уголовного дела спасает лишь депутатский мандат.

Пока что за Олега Алексеевич посидят его топ-менеджеры. Каждому грозит до 10 лет тюрьмы. Будет ли Олег Алексеевич баловать предачками горемык, сидящим за него? А что с повесившимся Сергеем Цеплуховым? Хоть семье самоубийцы денежку занесли, Олег Алексеевич?

Про Божий суд мы не говорим. Бог таких людей не посещает, и они не попадают даже в ад — откупаются от чертей. Ничего личного, просто бизнес.