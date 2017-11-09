Семён Мительман становится «токсичным» политиком

Бывшая жена заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Семёна Мительмана — Мительман Роза Петровна — продолжает тыкать носом в известную неароматную субстанцию высокопоставленного депутата и богатого коммерсанта, уличая того в подлогах и фальсификациях.

Напомним, Роза Петровна уже выиграла в суде процесс о взыскании с неё 167 019 938 рублей за якобы совершенные в 2010 год сделки купли-продажи таунхаусов по улице Тепличной.

Также мы писали о фальсификации её подписи на документах финансового характера — нотариально заверенной доверенности, которую г-н Мительман использовал в судебных тяжбах. Почерковедческая экспертиза, сканы с которой имеются в распоряжении сайта «UralDaily.ru», однозначно свидетельствуют о том, что подпись поставлена «Мительманом Семёном Аркадьевичем, а не Мительман Розой Петровной», что вообще не лезет ни в какие ворота.

Если бы на месте Семёна Аркадьевича был «человек попроще» — с меньшими связями, влиянием, без политического статуса и больших денег — возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — было бы неминуемым.

И вот — новая серия почерковедческих экспертиз, новые доказательства явного криминала.

Роза Мительман добивается привлечения к уголовной ответственности вице-спикера ЗСО.

Криминалистические экспертизы, назначенные по её настоянию органами следствия, пока что дают основания для возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников нотариата и третьих лиц, подделывающих её подписи в интересах Семёна Мительмана. Однако учитывая конечного интересанта мошенничества, можно быть уверенным, что Семёну Аркадьевичу «аукнется» после потери его политического статуса.

Увы, система такова, что уголовные дела возбуждаются в России чаще всего после того, как высокопоставленный чиновник или депутат прощается с должностью, но ведь не может г-н Мительман занимать вице-спикерскую должность южноуральского парламента вечно.

Так, например, Розой Мительман подано заявление о привлечении к уголовной ответственности Анастасии Толстиковой, которая от её имени, действуя по нотариальной доверенности, совершила сделку купли-продажи однокомнатной квартиры. Полиция назначила почерковедческую экспертизу, сличив подпись на нотариальной доверенности с почерком Розы Мительман.

Вывод эксперта однозначен: «Запись «Мительман Роза Петровна» в графе «Продавец» в представленном договоре купли-продажи недвижимого имущества...., выполнена не Мительман Розой Петровной, а другим лицом...»

Таким же образом, с помощью почерковедческой экспертизы, доказана фальсификация договора дарения между Мительман Р.П. и Мительман С.А.

Вывод эксперта: «Рукописная запись «Мительман Роза Петровна», расположенная в договоре от 03.08.2011г. между Мительман Р.П. и Мительман С.А. в графе «Даритель» выполнена не Мительман Р.П., а другим лицом».

Нотариальные доверенности от 25.12.2012г., выданные Розой Мительман Толстиковой А.В. и Саитовой А.Ф. — также сфальсифицированы.

«Запись «Мительман Роза Петровна» в графе «Продавец» в договоре купли-продажи недвижимого имущества.... от 21.03.2012г. выполнена не Мительман Розой Петровной», а другим лицом», — вывод эксперта-почерковеда.

Не установлено, Семён ли Аркадьевич подделал подпись Розы Петровны в договоре дарения от 03.08.2011г, но точно известно, что подпись ставила не Роза Петровна. Да и какая разница, сам ли вице-спикер подделал подпись бывшей жены, или кому-то это поручил? Тем более, что, как мы сообщали, ранее установлено экспертизой, что в другом случае подделал подпись именно он .

Только презумпция невиновности мешает нам назвать вице-спикера ЗСО мошенником, но как называть его по сути, в плане бытовом? В отношении человека более бедного и менее статусного давно было бы возбуждено уголовное дело! А так, пока человек занимает высокое место и имеет большие деньги и крутой бизнес, — его не трогают пока что, и опасения следователей можно понять.

Но зато сразу же после того, как Семён Аркадьевич станет обычным гражданином — за него конечно возьмутся всерьёз. И возможно даже интерес к нему проявят не органы МВД, а «более компетентные органы», поскольку его связь с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, особенно в части сделки по продажи кинотеатра «Родина» для переноса в него Органного зала , — очевидна.

И тогда «нотариальное мошенничество», и эти экспертизы — станут тем спусковым крючком, той «мелочью», с которой начинается полноценное и полномасштабное уголовное преследование настоящего коррупционера.

Однако если мы не можем без решения суда и даже возбуждения уголовного дела назвать мошенником человека в смысле криминальном, то осудить с точки зрения морали солидного на первый взгляд господина, которые как школьник-двоечник отметку в дневнике подделывает подписи сам или поручает их подделать третьим лицам — мы точно можем.

Как и поставить вопрос перед руководством ЗСО и партии «Единая Россия», насколько уместно нахождение на важных парламентских и партийных постах такого человека?

Семён Аркадьевич Мительман становится «токсичным» политиком, от которого стоит держаться подальше любому здравомыслящему человеку и политику.

Иначе потом придётся мыть руки с мылом, открещиваться от знакомства с ним и возможно ходить к следователям на допросы в качестве свидетеля.