Семён Мительман становится «токсичным» политиком

Бывшая жена заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Семёна Мительмана — Мительман Роза Петровна — продолжает тыкать носом в известную неароматную субстанцию высокопоставленного депутата и богатого коммерсанта, уличая того в подлогах и фальсификациях.
Напомним, Роза Петровна уже выиграла в суде процесс о взыскании с неё 167 019 938 рублей за якобы совершенные в 2010 год сделки купли-продажи таунхаусов по улице Тепличной.
Также мы писали о фальсификации её подписи на документах финансового характера — нотариально заверенной доверенности, которую г-н Мительман использовал в судебных тяжбах. Почерковедческая экспертиза, сканы с которой имеются в распоряжении сайта «UralDaily.ru», однозначно свидетельствуют о том, что подпись поставлена «Мительманом Семёном Аркадьевичем, а не Мительман Розой Петровной», что вообще не лезет ни в какие ворота.
Если бы на месте Семёна Аркадьевича был «человек попроще» — с меньшими связями, влиянием, без политического статуса и больших денег — возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — было бы неминуемым.
И вот — новая серия почерковедческих экспертиз, новые доказательства явного криминала.
Роза Мительман добивается привлечения к уголовной ответственности вице-спикера ЗСО.
Криминалистические экспертизы, назначенные по её настоянию органами следствия, пока что дают основания для возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников нотариата и третьих лиц, подделывающих её подписи в интересах Семёна Мительмана. Однако учитывая конечного интересанта мошенничества, можно быть уверенным, что Семёну Аркадьевичу «аукнется» после потери его политического статуса.
Увы, система такова, что уголовные дела возбуждаются в России чаще всего после того, как высокопоставленный чиновник или депутат прощается с должностью, но ведь не может г-н Мительман занимать вице-спикерскую должность южноуральского парламента вечно.
Так, например, Розой Мительман подано заявление о привлечении к уголовной ответственности Анастасии Толстиковой, которая от её имени, действуя по нотариальной доверенности, совершила сделку купли-продажи однокомнатной квартиры. Полиция назначила почерковедческую экспертизу, сличив подпись на нотариальной доверенности с почерком Розы Мительман.
Вывод эксперта однозначен: «Запись «Мительман Роза Петровна» в графе «Продавец» в представленном договоре купли-продажи недвижимого имущества...., выполнена не Мительман Розой Петровной, а другим лицом...»
Таким же образом, с помощью почерковедческой экспертизы, доказана фальсификация договора дарения между Мительман Р.П. и Мительман С.А.
Вывод эксперта: «Рукописная запись «Мительман Роза Петровна», расположенная в договоре от 03.08.2011г. между Мительман Р.П. и Мительман С.А. в графе «Даритель» выполнена не Мительман Р.П., а другим лицом».
Нотариальные доверенности от 25.12.2012г., выданные Розой Мительман Толстиковой А.В. и Саитовой А.Ф. — также сфальсифицированы.
«Запись «Мительман Роза Петровна» в графе «Продавец» в договоре купли-продажи недвижимого имущества.... от 21.03.2012г. выполнена не Мительман Розой Петровной», а другим лицом», — вывод эксперта-почерковеда.
Не установлено, Семён ли Аркадьевич подделал подпись Розы Петровны в договоре дарения от 03.08.2011г, но точно известно, что подпись ставила не Роза Петровна. Да и какая разница, сам ли вице-спикер подделал подпись бывшей жены, или кому-то это поручил? Тем более, что, как мы сообщали, ранее установлено экспертизой, что в другом случае подделал подпись именно он.
Только презумпция невиновности мешает нам назвать вице-спикера ЗСО мошенником, но как называть его по сути, в плане бытовом? В отношении человека более бедного и менее статусного давно было бы возбуждено уголовное дело! А так, пока человек занимает высокое место и имеет большие деньги и крутой бизнес, — его не трогают пока что, и опасения следователей можно понять.
Но зато сразу же после того, как Семён Аркадьевич станет обычным гражданином — за него конечно возьмутся всерьёз. И возможно даже интерес к нему проявят не органы МВД, а «более компетентные органы», поскольку его связь с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, особенно в части сделки по продажи кинотеатра «Родина» для переноса в него Органного зала, — очевидна.
И тогда «нотариальное мошенничество», и эти экспертизы — станут тем спусковым крючком, той «мелочью», с которой начинается полноценное и полномасштабное уголовное преследование настоящего коррупционера.
Однако если мы не можем без решения суда и даже возбуждения уголовного дела назвать мошенником человека в смысле криминальном, то осудить с точки зрения морали солидного на первый взгляд господина, которые как школьник-двоечник отметку в дневнике подделывает подписи сам или поручает их подделать третьим лицам — мы точно можем.
Как и поставить вопрос перед руководством ЗСО и партии «Единая Россия», насколько уместно нахождение на важных парламентских и партийных постах такого человека?
Семён Аркадьевич Мительман становится «токсичным» политиком, от которого стоит держаться подальше любому здравомыслящему человеку и политику.
Иначе потом придётся мыть руки с мылом, открещиваться от знакомства с ним и возможно ходить к следователям на допросы в качестве свидетеля.
Мы уже не говорим о его моральном разложении — связи с председателем Союза журналистов Челябинской области и сопутствующим этой связи скандалам.
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Комментарии
Грязный политик .грязный как мужик и грязные делишки в ломбардном бизнесе
Проверят всё.
Токсичнее некуда - клейма негде ставить. И в его вотчине (в Миассе) все не так гладко ...
Столько артефактов , а до сих пор никаких действий и арестов. Почему так? Читаю, и вроде очевидно что подделка и статья ...
Всем выйти из сумрака !...
Единая Россия своих не сдает.Столько лет отсидел в ЗСО.все прикормлены
В советское время Миьельмана выгнали бы из партии незамедлительно, если жена пожаловалась бы на измену мужа и за связь с другой женщиной. Это считалось аморальным поступком. А уж за подделку документов он не должен быть членом ЗСО!
Пора лишать этого пройдоху депутатской неприкосновенности, открывать дела и трясти как грушу - хватит жулью измываться над доверием людей и жировать за народный счёт. Такие как он - позор нашего общества. Облепили бюджет и сосут деньги. В кальсонах его, босиком по зимнику - на Колыму.
Где Вы, товарищ Сталин ? Вы сделали Россию тем, чем она не была никогда — самой сильной страной на земном шаре. Ни одна империя за всю историю человечества никогда не была сильна так, как Россия при Вас. Это Вы гнобили мздоимцев и негодяев, Вы наказывали чиновников за рвачество,краснобайство и разврат. Вернитесь хоть на день к нам сюда, в Челябинск, возьмите за шкирку Мительмана и таких как он, отправьте их туда, где они пользу будут приносить стране кайлом и лопатой. Помогите области навести порядок и избавить людей от этих паразитов.
Сомневаюсь. Вспомните уголовные дела МУП "Горэкоцентр". Уголовные дела заведены, а кем совершены мошеннические действия, не установлено. Как так? Установлено, что руководством, а каким, не установлено. Обыски были, всё было, а кто наворовал, фиг проссышь. А в данном случае, с М.С.А., то здесь и лапоть ни о чём не звенит. Уйдёт на пенсию и уедет со своей красуней за границу, в тот же Лондон или Израиль. Всё шито белыми нитками.
Да.этот хитрый лис всплывает из всех грязных вод чистым
Он там на фото пальцем тычет в бумагу - мол: " Видите? Вот тут вот написано, что я не в чем не виноват , а все остальные наоборот мне еще и еще должны..."
Нотариальные доверенности Розочка не подписывала. Так нотариус выдаёт доверенности только при личном заявлении доверителя. Кто же ходил к нотариусу с российским паспортом Розочки, когда она была за границей страны ? Я вот заграницу уезжаю, а российский паспорт беру с собой. Чтобы какая-нибудь подружка моего благоверного олигарха не провернула какую-нибудь аферу с моей недвижистью, выдав себя за меня, и подтвердив это моим российским паспортом.
Мою подпись Мительман подделывал легко,сам признался,что в банке если я распишусь,то не поверят.Так и получилось,закрывала счёт,сказали что не моя подпись,даже не старался -он же депутат и ему доверяли.Я с паспортом с трудом закрыла счёт .Нотариус давала домой на подпись доверенности,заставлял иногда подписывать .Доверяла ему-был же мужем когда то
Роза Петровна, пишите от своего имени пожалуйста. Меняйте дежурный ник "Читатель" - на своё ФИО. А то не понятно.
Ок
вот как сейчас выглядит бывший депутат, пока еще на свободе
На фото красивая, обаятельная женщина... жена, мать, хозяйка. Чего СА не хватало , чтобы спокойно встретить старость??? Этой... журналистки?
Пожалуйста, не называйте ОД журналисткой, она ею никогда не была, просто бегала с микрофоном на Восточке, сама двух слов не могла связать.
Старость все встречают по разному,гулящий муж депутат по молодым и не очень молодым всегда пытался всех убедить,что он Казанова до старости.Надоело грязь из под него собирать и лечиться по вен больницам,вот и выгнала.как он говорил:когда постоянно ешь шоколад—карамельку хочется.Уверена—карамель может только сосать.жевать ему уже нечем
"Когда постоянно ешь шоколад—карамельку хочется" .
ХАХА. ТЕПЕРЬ точно пососать есть что .
Шоколадом наслаждаются, а об карамельку можно и зубки сломать. Да и один выплюнул карамельку, а второй досасывает
Знаю СА давно.Как то изменился,работает мало и все больше его видно в компании журналистов.Гражданская жена испортила имидж,был семьянин,стал сожителем женщины с грязной репутацией. Слышала много о грязном разводе ,но надо быть всегда мужчиной,а он просто мошенник,
Скелеты САМ вылезают из шкафов,что ещё узнаем о вечном депутате....
Какие вы все тут мерзкие! Семён - самый благородный мужчина. Роза Петровна потеряла такое счастье! Пишите тут пасквили, сами себе радуетесь и в ладоши хлопаете. Семён не хотел уходить, но его выгнали. Я с ним так не поступлю. Есть чем дорожить. И дело не в деньгах. Точнее не только в них. До чего завистливые вы. А от ваших писулек тут толку нет. Собака лает, а караван идёт. Все схвачено - за всё заплачено. Бойтесь оступиться - юрист проверяет каждый ваш шаг, вы ходите по тонкому.
Тебя ОД можно пожалеть,ради денег жить со старым больным и глухим дедом это не лучший вариант.Бросить здорового мужа ради похотливого старика с кошельком и кучей заразы это подвиг!Только грязь притягивает себе подобное.два артиста из погорелого театра играют на сцене смешных любовников.Кроме смеха и жалости ничего хорошего не вижу
Оля, ты опять вылезла! Никак успокоиться не можешь .
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