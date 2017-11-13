6,5 тонны «бандеровского» сыра и 20 тонн «обкуренных» груш было уничтожено при содействии челябинской таможни

В Троицком районе сотрудниками Челябинской таможни совместно с УГИБДД ГУ МВД России, Пограничным Управлением ФСБ России по Челябинской области и Управлением Россельхознадзора по Челябинской области выявлено два факта ввоза на территорию Российской Федерации запрещенной к ввозу продукции, — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе Уральском таможенном управлении Федеральной таможенной службы.

Фура, следовавшая из Республики Казахстан в Уфу, перевозила 20 тонн голландских груш «Конференция».

Во втором случае 6,5 тонн санкционного сыра были обнаружены в автомобиле, выезжавшем с территории России в Казахстан. Согласно транспортным документам, изготовителем сыра «Российский» значилась Российская Федерация. Однако на упаковке и товаре было указано, что продукт сделан в Украине.

Вся запрещенная к ввозу продукция уничтожена в полном объёме на специализированном полигоне. Голландские груши, наверняка содержащие в себе лёгкие наркотики, и украинский сыр, нёсший признаки «бандеровской» диверсии, — уничтожен.

Справка: С начала текущего года в рамках работы мобильных групп на территории Челябинской области изъято и уничтожено свыше 40 тонн «санкционных» товаров.

Что интересно, данная информация разнится с пресс-релизом Россельхознадзора по Челябинской области, который сообщает, что подсанкционные продукты — украинский «бандеровский» сыр, выдаваемый за российский, и «обкуренные» голландские груши (в этой стране как известно легализованы лёгкие наркотики) — не уничтожены на полигоне, а возвращены отправителю, то есть в Казахстан.

Кроме того, в релизе фигурируют мандарины, виноград, перец и экзотический фрукт помело:

«Автотранспортным средством ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений:

— перец свежий в количестве 4,8 тонны;

— виноград в количестве 10,2 тонны;

— мандарины в количестве 5,0 тонн;

— помело в количестве 0,4 тонны.

Подкарантинная продукция происхождением Республика Казахстан ввозилась из г. Алмата (Р. Казахстан) и следовала в город Уфа Республики Башкортостан. Причиной возврата продукции стал недействительный фитосанитарный сертификат (указанный в фитосанитарном сертификате груз не соответствовал фактически перевозимому).

Перевозчику вынесено постановление о наложении административного штрафа по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» и выдано предписание на возврат подкарантинного груза грузоотправителю.

Данное транспортное средство под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращено на территорию Республики Казахстан».

Кому верить — таможне или Россельхознадзору?

Впрочем, не важно: вражеская еда не прошла на Южный Урал.