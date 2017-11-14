Борис Добренький, или Почему Московец подарил губернатору книгу «Когда король губит Францию»

На встрече активиста челябинского экологического движения «Стоп-ГОК» Василием Московцом с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским общественник подарил главе региона книгу Мориса Дрюона «Когда король губит Францию» из серии «Проклятые короли».

«Мы давно хотели вам ее подарить», — сказал Московец. «Вы меня переоцениваете», — ответил Дубровский, принимая подарок.

Очень дерзкий поступок — Василий Викторович вообще держался на встрече независимо, отдаём ему в этом должное, он конечно молодец, после звонка президента России и встречи с губернатором лидер движения «Стоп-ГОК» становится настоящим политиком.

Но в чём смысл подарка?

Видимо в личности главного героя книги — короля из династии Валуа Иоанна II, который несмотря на то, что поставил Францию на грань гибели, получил в народе прозвище «Добрый». Потому что конечно воплощал в себе все рыцарские добродетели — доблесть в бою, смелость, честь, но совершенно наплевательски относился к управлению государством.

В России такого «топ-менеджера» наверное назвали не Добрым, а Добреньким. А если бы Морис Дрюон не был столь политкорректен, то назвал бы книгу «Король, который прос..л Францию».

Правление Иоанна II выпадает на наиболее тяжёлые для Франции годы Столетней войны с англичанами. Король умудрился, имея 20,5 тысяч воинов, проиграть битву при Пуатье сыну короля Англии Эдуарду по прозвищу «Чёрный принц», войско которого составляло всего 7 тысяч человек. При этом Чёрный принц, испугавшись численного превосходства французов, предложил возвратить все завоевания и 7 лет не воевать, но самонадеянные «лягушатники» решили сражаться, и с позором проиграли битву.

Сам король при этом размахивал боевым топором и попал в плен на поле боя вместе с сыном-дофином. А с ними 17 лордов, 4 герцога, 13 графов, 16 баронов, 5 виконтов и 2,5 тысяч рыцарей — в общем, вся французская знать.

Пленного короля увезли в Англию, назначили за его выкуп 10-летний бюджет Франции и добрую половину провинций и отпустили под «честное королевское» домой. Он оставил в плену у англичан своего сына Людовика Анжуйского, но тот бежал, и тогда король, который к тому времени успел выжать со своих подданных все соки, увеличив налоги, для своего выкупа, добровольно возвращается в Англию, в качестве пленного вместо сына. Советники пробовали отговорить его, но король упорствовал, называя причиной «честные намерения и честь». Он приплыл в Англию зимой и оставил Францию снова без короля.

Иоанна Доброго приветствовали в Лондоне году парадами и банкетами. Спустя несколько месяцев после прибытия, он заболел «неизвестной болезнью» и умер в Савойском дворце.

После чего Франция покатилась по наклонной плоскости.

Краткая выжимка из жития короля:

«Иоанн II Добрый (Jean II le Bon) (16.IV.1319 - 8.IV.1364) - французский король (1350-1364) из династии Валуа. Его царствование ознаменовалось неудачами Франции в Столетней войне 1337-1453 годов с Англией и обострением классовой борьбы. Увеличились налоги, производилась порча монеты, ордонанс 1351 года о заработной плате ухудшил положение трудящихся. Легкомысленный, расточительный, Иоанн II Добрый тратил деньги на придворные праздники, турниры. В битве при Пуатье (1356) попал в плен. По миру 1360 года в Бретиньи к Англии отошли области Юго-Западной Франции, Кале и другие территории; король за выкуп в 3 миллиона экю золотом получил свободу. Однако ввиду неуплаты выкупа полностью и бегства из Англии заложника (его сына) вернулся в Лондон, где и умер».

Морис Дрюон едва ли не называет Иоанна Доброго (или Добренького, как бы его назвали русские) идиотом.

Вот отрывок из рецензии на книгу «Когда король губит Францию»:

«Наиболее подробно разбирается кампания 1356 года — года Пуатье. Как именно все сложилось таким образом, что Чёрный Принц (сын английского короля) оказался загнан в угол и зажат превосходящими силами французов...

...И опять вывод прежний — король идиот, отвергнувший выгодные условия, самоуверенный болван, убежденный в неизбежности своей победы. И ладно бы действительно разумно распорядился своими силами — тогда он конечно же победил бы. Так ведь нет.

...Никакой радости от того, что король остался жив нет. Лучше бы он погиб в бою. Так ведь нет, оно не тонет. Столько народу навалили, а самого нужного и не прикончили. От мертвого короля Франции было бы куда меньше вреда, чем от короля плененного. То есть даже самим фактом своего выживания Иоанн II вредит Франции. Собственно, так она совершает последний шаг в пропасть. Удивления достойно, как это страна смогла выкарабкаться из этой ямы, куда ее загнали коронованные ничтожества...»

Мы стесняемся спросить Василия Московца, что он имел в виду, даря такую книгу про «короля-идиота» губернатору Борису Дубровскому. Возможно он потом сам расскажет. А мы лишь кратко пересказали ключевые моменты биографии короля Иоанна Доброго (Добренького) и дали выдержку из рецензии на книгу.

А может Василий намекает не на губернатора, а на президента? Тогда вообще крамола.

«Московец сообщил, что продолжит работу с Алексеем Навальным. Движение «Стоп-ГОК» провело несколько акций протеста совместно со штабом Навального в Челябинске. «Мы продолжим сотрудничество со всеми политическими силами, которые могут помочь нам», — заявил Московец» (Знак.ком).