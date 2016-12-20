В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Суровыми морозами встречает столица Южного Урала гостей и участников чемпионата России по фигурному катанию. Однако любителей самого красивого зимнего вида спорта это не пугает, Челябинск подготовился к приёму на самом высоком уровне.

В столицу Южного Урала приедут почти сто лучших фигуристов России, а также 140 тренеров и специалистов. Среди участников — призеры и чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Такие, как Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров, ЕленаРодионова, Евгения Медведева и другие.

На чемпионате сразится почти вся сборная команда России, претенденты на попадание в состав национальной команды. По результатам турнира будет окончательно сформирована сборная для участия в чемпионате мира и Европы.

В рамках чемпионата 22 декабря в ледовой арене «Трактор» откроют выставку архивных фотографий, посвященных фигурному катанию и чемпионату СССР 1983 года, который принимал Челябинск. 23 декабря на фасаде дворца спорта «Юность» появится памятная доска первого директора спортсооружения, заслуженного работника физической культуры и спорта СССР Павла Ромаровского.

Талисманами турнира стали два пингвиненка — Аксель и Искорка. Они будут участвовать в торжественной церемонии открытия чемпионата вместе с участниками шоу.

Специально к чемпионату была написана песня, которую исполнят на церемонии. Турнир хотят превратить в новогодний праздник для всех болельщиков. В фойе ледовой арены будет красоваться новогодняя елка, детей и взрослых развлекут артисты и клоуны.

Программа турнира:

22 декабря 2016 года, четверг

14.00 – 16.30 — Мужчины, короткая программа

16.45 – 18.45 — Пары, короткая программа

19.30 – 20.15 — Открытие соревнований

20.30 – 22.15 — Танцы на льду, короткий танец

23 декабря 2016 года, пятница

14.00 – 16.30 — Женщины, короткая программа

16.45 – 19.45 — Мужчины, произвольная программа

20.00 – 21.15 — Танцы на льду, произвольный танец

24 декабря 2016 года, суббота

15.00 – 17.15 — Пары, произвольная программа

17.30 – 20.30 — Женщины, произвольная программа

25 декабря 2016 года, воскресенье

13.00 – 13.45 — Награждение

14.00 – 16.30 — Показательные выступления.