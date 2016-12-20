В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Суровыми морозами встречает столица Южного Урала гостей и участников чемпионата России по фигурному катанию. Однако любителей самого красивого зимнего вида спорта это не пугает, Челябинск подготовился к приёму на самом высоком уровне.
В столицу Южного Урала приедут почти сто лучших фигуристов России, а также 140 тренеров и специалистов. Среди участников — призеры и чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Такие, как Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров, ЕленаРодионова, Евгения Медведева и другие.
На чемпионате сразится почти вся сборная команда России, претенденты на попадание в состав национальной команды. По результатам турнира будет окончательно сформирована сборная для участия в чемпионате мира и Европы.
В рамках чемпионата 22 декабря в ледовой арене «Трактор» откроют выставку архивных фотографий, посвященных фигурному катанию и чемпионату СССР 1983 года, который принимал Челябинск. 23 декабря на фасаде дворца спорта «Юность» появится памятная доска первого директора спортсооружения, заслуженного работника физической культуры и спорта СССР Павла Ромаровского.
Талисманами турнира стали два пингвиненка — Аксель и Искорка. Они будут участвовать в торжественной церемонии открытия чемпионата вместе с участниками шоу.
Специально к чемпионату была написана песня, которую исполнят на церемонии. Турнир хотят превратить в новогодний праздник для всех болельщиков. В фойе ледовой арены будет красоваться новогодняя елка, детей и взрослых развлекут артисты и клоуны.
Программа турнира:
22 декабря 2016 года, четверг
14.00 – 16.30 — Мужчины, короткая программа
16.45 – 18.45 — Пары, короткая программа
19.30 – 20.15 — Открытие соревнований
20.30 – 22.15 — Танцы на льду, короткий танец
23 декабря 2016 года, пятница
14.00 – 16.30 — Женщины, короткая программа
16.45 – 19.45 — Мужчины, произвольная программа
20.00 – 21.15 — Танцы на льду, произвольный танец
24 декабря 2016 года, суббота
15.00 – 17.15 — Пары, произвольная программа
17.30 – 20.30 — Женщины, произвольная программа
25 декабря 2016 года, воскресенье
13.00 – 13.45 — Награждение
14.00 – 16.30 — Показательные выступления.
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