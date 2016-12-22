Чемпионат России по фигурному катанию открыт

Организаторы соревнований постарались сделать процедуру жеребьевки запоминающейся для спортсменов и приготовили приятные сюрпризы. Стартовый номер каждого участника был написан внутри елочной игрушки, которую спортсмены забирали себе на память о соревнованиях. Также внутри елочного шара фигуристов ждала конфета с логотипом чемпионата.

Сладкий приз стал напоминанием о том, что в 1983 году на чемпионате СССР в Челябинске жеребьевку проводили на конфетах «Гулливер», чтобы «подсластить» выступления участникам.

Сначала порядок выступления определили в мужском одиночном катании, затем стартовые номера распределили спортивные и танцевальные пары. Последними номера тянули представительницы женского одиночного катания. С порядком выступления спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 23 декабря в 11.00 на фасаде дворца спорта «Юность» появится памятная доска первого директора спортсооружения, заслуженного работника физической культуры и спорта СССР Павла Ромаровского.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря в ЛА «Трактор». Сегодня, 22 декабря, в 14:00 стартуют выступления мужчин (короткая программа), в 16:45 на лед выходят спортивные пары.

В 18:45 в фойе 1 этажа ледовой арены пройдет торжественная церемония спецгашения почтовой карточки чемпионата России по фигурному катанию, а в 19:00 — открытие фотовыставки «Звезды фигурного катания в Челябинске» 1960-1980 гг» (2 этаж, фойе, сектор D).

Торжественное открытие соревнований запланировано на 19:30, а в 20:35 начнется выступление танцевальных пар.

Турнир открывает отборочный цикл Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В чемпионате России в Челябинске примут участие сильнейшие фигуристы страны, которые, помимо наград, разыграют путевки на чемпионат Европы. Этот турнир пройдет в конце января в чешской Остраве, на нем выступят по два лучших одиночника, танцевальных дуэта и спортивные пары по итогам чемпионата страны. Еще один представитель в каждом виде программы будет определен специалистами Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По итогам чемпионата Европы в Чехии станут известны участники мирового первенства, которое в нынешнем сезоне пройдет в Хельсинки, где будет определяться олимпийская квота.

По словам генерального директора ФФККР Александра Когана, уровень организации турнира выше, чем на многих соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU).

«Челябинск перевыполнил план подготовки к старту. Встреча, размещение, транспорт - все соответствует самым высоким требованиям», — рассказал Коган журналистам. Для освещения чемпионата России аккредитовались около 300 представителей различных СМИ.

В прошлом году чемпионат России по фигурному катанию прошел в Сочи. Чемпионами страны стали Максим Ковтун, Елена Радионова, пара Столбова/Климов и танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.