У России забрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, основанным на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России, сообщает Нидерландское общественное вещание nos.nl.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.
Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени. Союз биатлонистов России не стал дожидаться вердиктов «сверху» и самостоятельно отказался от проведения в нашей стране этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.
В четверг, 22 декабря, в Мюнхене состоялась встреча IBU, на которой определялись дальнейшие шаги. МОК продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления».
«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более что Ян Дайкема (президент ISU) говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», — заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
Перенос финального этапа Кубка мира прокомментировала единственная в истории шестикратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Лидия Скобликова.
«Это очередная глупость, вред конькобежному спорту, вот и все. Я как участница трех Олимпиад считаю, что это просто политический заказ. Во-первых, наш город, наша область любит конькобежный спорт, отобрать этап — это просто преступление», — цитирует Скоблеву «Р-Спорт».
Спортсменка добавила, что Челябинск «всегда был одним из центров развития конькобежного спорта и об этом все знают».
«Есть, конечно, другие площадки — катки в Голландии, Норвегии... Но совесть надо иметь! Если кто-то где-то попался — тех и наказывайте. Не надо наказывать страну, город область и болельщиков, у нас ведь в городе так любят конькобежный спорт», — заключила Лидия Скобликова.
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