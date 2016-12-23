У России забрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, основанным на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России, сообщает Нидерландское общественное вещание nos.nl.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени. Союз биатлонистов России не стал дожидаться вердиктов «сверху» и самостоятельно отказался от проведения в нашей стране этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.

В четверг, 22 декабря, в Мюнхене состоялась встреча IBU, на которой определялись дальнейшие шаги. МОК продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления».

«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более что Ян Дайкема (президент ISU) говорил, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», — заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Перенос финального этапа Кубка мира прокомментировала единственная в истории шестикратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Лидия Скобликова.

«Это очередная глупость, вред конькобежному спорту, вот и все. Я как участница трех Олимпиад считаю, что это просто политический заказ. Во-первых, наш город, наша область любит конькобежный спорт, отобрать этап — это просто преступление», — цитирует Скоблеву «Р-Спорт».

Спортсменка добавила, что Челябинск «всегда был одним из центров развития конькобежного спорта и об этом все знают».

«Есть, конечно, другие площадки — катки в Голландии, Норвегии... Но совесть надо иметь! Если кто-то где-то попался — тех и наказывайте. Не надо наказывать страну, город область и болельщиков, у нас ведь в городе так любят конькобежный спорт», — заключила Лидия Скобликова.