В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию

25 декабря в Челябинске завершился чемпионат страны по фигурному катанию. Участники, официальные лица и спортивные чиновники удостоили челябинский турнир наивысшей оценки.

«По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории и вполне сравним с любым чемпионатом мира или Европы, — подчеркнул президент российской федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков на церемонии награждения. — Коллегам здесь было чему поучиться, причем не только из городов, претендующих на право проведения чемпионатов России, но и тех, кто претендует на чемпионаты Европы и мира».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Завершили чемпионат России-2017 показательные выступления лучших отечественных фигуристов. Свои номера челябинской публике еще раз показали спортсмены, занявшие с первого по пятое места по итогам чемпионата.

По сумме двух программ чемпионом России по фигурному катанию на коньках среди мужчин стал Михаил Коляда. «Серебро» национального чемпионата завоевал Александр Самарин, третье место занял Максим Ковтун.

В танцах на льду уверенную победу одержали подопечные Александра Жулина Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Серебряные медали соревнований добыли Александра Степанова и Иван Букин. Замыкают тройку лидеров москвичи Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Среди спортивных пар победу одержали олимпийские чемпионы-2014 в командных соревнованиях и серебряные призеры в личных Ксения Столбова и Федор Климов. Менее балла проиграли чемпионам Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Замкнули тройку призеров Наталья Забияко и Александр Энберт.

В одиночном женском катании по итогам суммы двух программ чемпионкой России стала чемпионка Европы и мира 2016 года Евгения Медведева, второй стала дебютантка чемпионата, 14-летняя Алина Загитова. «Бронзу» завоевала победительница юниорского финала Гран-при 2015/2016 Мария Сотскова.

«Спасибо всем за великолепный спортивный праздник. Это лучший новогодний подарок для Челябинской области. Эти дни были наполнены большими, яркими событиями. Шла упорная и невероятно красивая борьба. Мы увидели элиту мирового фигурного катания. Всем чемпионам и участникам дальнейших спортивных успехов на международных соревнованиях!» — поблагодарил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.