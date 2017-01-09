Если pilates, то в SANTE!

Новогодние праздники позади, и они позволили нам расслабиться за праздничным столом. Вы огорчены? Тогда самое время взять себя в руки и привести себя в прекрасную форму. И в этом Вам поможет фитнес-центр SANTE.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Во многих фитнес-центрах представлена программа групповых занятий с загадочным названием «пилатес».

На сегодня, тренировки по системе пилатес — одни из самых популярных в мире! Заниматься данным направлением может каждый: молодой и старый, спортсмен и любитель.

Что такое пилатес миру поведал Джозеф Пилатес, который является творцом методики тренировок, позволяющие улучшить отдельные группы мышц позвоночника, которые являются каркасом для всего организма. Такие мышцы дают возможность укрепить опорно-двигательный аппарат и внутренние органы в прекрасном состоянии.

Уроки пилатеса для похудения состоят из щадящих упражнений, которые требуется осуществлять весьма медленно, не выполняя никаких пауз. Выполнение таких заданий способствует работе нескольких мышц одновременно, в результате чего они существенно растягиваются, становятся упругими, длинными, гибкими, и эластичными. Хороший пилатес способен задействовать и глубоко расположенные мышцы, что существенно отражается на формировании фигуры.

Пилатес — это некий ключик в мир физической активности для человека. Гимнастика показана при:

• лишнем весе, в том числе, подпадающем под термин «ожирение»;

• травмах опорно-двигательного аппарата;

• слабом мышечном тонусе и мускульной дистрофии;

• нарушениях работы нервной системы, выражающихся в нарушенной координации движений;

• послеродовом восстановлении;

• физической реабилитации после спортивных травм (в этом случае комплекс подбирается индивидуально).

Основными принципами методики пилатеса являются контроль, концентрация, осознанное дыхание, центрирование, расслабление, направленные движения и координация. Основные задачи пилатеса — укрепление мускулатуры, улучшение координации и баланса тела, улучшение осанки, стимулирование циркуляции и повышенное восприятие собственного тела.

Основополагающим принципом пилатеса является контроль над выполнением всех упражнений и движений. Вследствие выполнения упражнений должны укрепляться мышцы позвоночника.

Следующим принципом является концентрация. С помощью концентрации должна достигаться гармония тела и духа. Каждое движение контролируется мыслительно, все внимание направлено на работу тела.

Дыхание. При занятиях пилатесом дыхание играет важную роль. Дыхание способствует балансу тела, повышает контроль над движениями тела. По этой причине тренируется дыхание диафрагмы.

Центрирование. Под этим подразумевается укрепление центра тела, так называемого «каркаса прочности», который простирается от грудной клетки до таза. Именно в этом пространстве находятся все самые важные органы. Укрепление мышц этой части тела укрепляет прежде всего спину и позвоночник, уменьшая при этом боли и риски возможного развития болезней позвоночника.

Плавность является очень важной составляющей всех упражнений. Одно движение плавно переходит в другое, нет пауз и остановок. Но при этом каждое движение имеет начало и завершение. Каждое движение ведет к следующему.

Сознательная релаксация должна помогать балансу тела. Нельзя создавать напряжение в тех частях тела, которые не задействованы в упражнении.

Плавность тоже является важным фактором в выполнении упражнений. В упражнениях отсутствуют резкие движения, нет внезапных, изолируемых движений, долгих перерывов.

И последний принцип пилатеса — регулярность. Для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно регулярно делать упражнения пилатес, желательно не менее трех раз в неделю.

Цель занятия пилатес — развитие силы и контроля над мышцами при максимальном удлинении тела. При выполнении упражнений растягивайте корпус от копчика до макушки.

Сама техника пилатес противоречит общепринятым понятиям о физической нагрузке, тем не менее, техника пилатес позволяет избежать болей при выполнении упражнений. Все упражнения пилатес выполняются таким образом, что позвоночник находится в естественном положении. Естественный прогиб позвоночника позволяет добиться наилучших результатов.

Постоянно занимаясь пилатесом можно ощутить прилив сил, омоложение организма и невероятно прекрасное настроение не будет покидать длительное время. Не стоит забывать, что подобные занятия улучшают работу мозга, наполняют его воздухом, что эффективно сказывается на памяти, логическом мышлении, интуиции.

Что такое пилатес и его принципы, как с помощью данной системы обрести безупречную форму и укрепить свое здоровье — более подробно узнаете на мастер-классе в семейном фитнес-центре SANTE 22 января.

Мастер-класс включает в себя теоретическую часть координация и кардио-нагрузка, упражнения направленные на развитие мышечной силы, в особенности на укрепление мышц спины и пресса, улучшения гибкости и подвижность в суставах.

Самомассаж с оборудованием и, конечно душевное чаепитие с ответами на все возникшие у вас вопросы.

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