«Солнечная долина» приглашает на Всемирный день снега

День снега состоит из нескольких спортивных мероприятий: соревнований по слалом-боне среди детей, зимней семейной эстафеты и полосы препятствий. В соревнованиях могут принять участие как взрослые, так и дети.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

С 9.30 стартуют детские заезды в слалом-боне;

— 12.30 пройдет церемония открытия, по окончании которой начнутся эстафета для всей семьи и полоса препятствий;

— 15.00 запланирована церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

Кроме того, весь день на склонах «Солнечной долины» гостей будут развлекать ростовые куклы, ди-джей, аниматоры и ведущий. В перерывах между эстафетами танцевальные коллективы и вокалисты порадуют участников выступлениями.

Желающим попробовать свои силы в состязаниях необходимо подать заявку. Заявки принимаются в оригинальном и электронном виде: г. Миасс, пос. Сыростан, горнолыжный курорт «Солнечная долина», тел. 8-351-778-54-26, электронная почта: [email protected]

Участники соревнований по горнолыжному спорту (слалом-боне) обязаны подать заявку не позднее 14 января до 12.00 в организационный комитет по установленной форме.

Добавим, с 24 по 25 февраля на «Солнечной долине» пройдет этап Кубка мира FIS по ски-кроссу. По предварительным оценкам, в турнире примут участие 150 ведущих спортсменов из 29 стран мира. Для зрителей соревнований готовится масштабная развлекательная программа. Билеты этап Кубка мира уже поступили в продажу.

Всемирный день снега (англ. World Snow Day) — международный праздник, день зимних видов спорта. Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. Инициатором и основателем проведения праздника является международная федерация лыжного спорта (FIS).

По замыслу организаторов, Всемирный день снега должен служить популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни.