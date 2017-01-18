Двигайся в Sante!

Время в городской суете пролетает незаметно: отшумела осень, отгремели новогодние салюты, и вот уже весна не за горами. Впереди еще самый холодный месяц, но мы уже в предвкушении весны, тепла и солнца! И разглядывая себя в зеркале, не хотим замечать лишние килограммы и сантиметры, искренне надеясь, что они сами уйдут к пляжному сезону. Не уйдут!

С чего стоит начать своё преображение? Хоть и кажется, что времени еще много, наш совет Вам: не откладывайте на завтра Вашу «стройную» фигуру. И помогут в этом Вам специалисты семенейного фитнес-центра Sante.

Без сомнения, регулярные занятия фитнесом помогут сохранить стройную фигуру — или вернуть ее. Данный вид спорта поможет Вам привести в порядок все тело. Фитнес даёт нагрузки на различные группы мышц, помогая сжигать жировые отложения в самых неожиданных местах. Кроме того, Вы почувствуете общее улучшение самочувствие, Ваше тело обретёт лёгкость и непринуждённость в движениях.

Для этого нужно просто прийти в фитнес-центр Sante, и опытный специалист установит нужную нагрузку, которая будет способствовать похудению без вреда для организма. Не нужно бояться предлагаемых нагрузок, ведь, они помогут сбросить вес, который мешает хорошей полноценной жизни.

Придавая уверенности в себе и повышая уровень энергии, фитнес оказывает положительное воздействие на Вашу сексуальную жизнь. Но это еще не все. Регулярная физическая активность усиливает половое влечение у женщин, и помогает предотвратить эректильную дисфункцию у мужчин.

Самой важной частью плана в достижении красоты, безусловно, является правильное питание. Организм должен получать все нужные витамины и вещества в нужном объеме. Поэтому важно не ограничить себя в потреблении некоторых видов продуктов, а применять их в правильных количествах. Диетолог финес-центра Sante поможет подобрать индивидуальную систему питания.

Ведь не секрет что любая диета, проводимая на фоне физической нагрузки и подкрепленная массажем, даёт отличные результаты. Такой подход не только способствует быстрейшему исчезновению лишних килограммов, но и избавляет от целлюлита, устраняет растяжки и обвисшие складки кожи, которые являются неизменными спутниками строгих диет. И именно массаж играет одну из главных ролей в процессе как сжигания жиров, так и восстановления кожных и мышечных тканей при похудении.

Техник массажа существует очень много, каждая из которых по-своему эффективна, в зависимости от того какие преследуются цели. Квалифицированный массажист фитнес-центра Sante поможет Вам быстро приобрести красивую, стройную фигуру, а солярий добавит «цвета» Вашему прекрасному образу.

Программа «восстановления» рассчитана на три месяца: тренировки 5 раз в неделю, бассейн, массаж из 5 сеансов, 12 часов сауны и солярий 100 минут. Чтобы образ весенней красавицы был завершенным, на помощь прейдут визажист, парикмахер, стилист, а фотограф проведёт фотосессию.

По окончанию проекта все участники получать подарки за «самоотверженное» стремление к здоровому образу жизни.

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