Уральские горы стали логотипом

В основу логотипа предстоящего события легли очертания Уральских гор — одной из главных достопримечательностей Южного Урала. Одновременно с горным рельефом в логотипе можно рассмотреть силуэт короны–трофея для призеров соревнований, который изготовят уральские мастера.

«Для нас было важным отразить в логотипе самобытность нашего региона, его уникальную природу. Вместе с тем, показать динамику и стиль фристайла, ведь это довольно современный горнолыжный вид спорта. Мы думаем, что все это отлично совместил в себе новый логотип соревнований», — отметил event-директор ГЛК «Солнечная долина» Геннадий Буданов.

В скором времени в Челябинске, Миассе, Златоусте и на трассе М5 можно будет увидеть баннеры с логотипом соревнований. Кроме того, в это же время начнется оформление места проведения Кубка — самой «Солнечной долины».

ИА «UralDaily.ru» напоминает, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу соберутся 150 ведущих спортсменов из 29 стран мира. Сборную России будут представлять 24 спортсмена, среди которых 4 южноуральца.

Специально для зрителей этапа Кубка мира готовится яркая развлекательная программа с приглашенными артистами, лучшие коллективы будут выступать перед гостями турнира.

Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах, а также в кассах курорта «Солнечная долина».

Строительством всех трасс на курорте занималась команда профессионалов Winter Shape Pro: в числе реализованных ими проектов — трассы для Олимпиады 2014 года в Сочи. На подготовку трассы у организаторов ушло около 80 тысяч кубометров снега.

Строители наносят финальные штрихи: ведутся работы по строительству основы для финального стадиона. Накануне соревнований, 20 февраля, приедут представители федерации фристайла России, чтобы оценить качество трассы.

Кроме того, на курорте началось активное строительство финального стадиона, где будет происходить основное действие турнира: здесь развернется концертная и развлекательная шоу-программа, завершение заездов спортсменов, а также награждение победителей и призеров.

Сейчас трасса для ски-кросса открыта для всех желающих. Высота старта 561 м, высота финиша — 368 м, перепад высот — 193 м, длина трассы — 1100 м, количество фигур — 20.

Программа соревнований.

Пятница, 24 февраля:

10:30 Открытие стадиона. «Уральская» шоу-программа

11:00 Квалификация, женщины

12:00 Квалификация мужчины

12:30 «Уральская» шоу-программа.

13:45-14:15 Публичная жеребьевка женщины, мужчины.

На протяжении всего дня работают DJ, ведущий, спортивный комментатор и уникальная «Уральская» программа с участием барабанного шоу.

Суббота, 25 февраля:

12:00 Открытие стадиона

12:20 Торжественная церемония открытия

12:40 «Уральская» шоу-программа

13:00 Финальные заезды

14:15 «Уральская» шоу-программа

14:25 Церемония награждения.

На протяжении всего дня работают DJ, ведущий, спортивный комментатор и уникальная «Уральская» программа с участием барабанного шоу и лыжного оркестра на сцене и рядом со зрителем.