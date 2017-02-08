На этапе Кубка мира по ски-кроссу отпразднуют Масленицу

Как рассказала директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова, масленичные гуляния развернутся на территории горнолыжного курорта 25 февраля, в день проводов зимы, и станут местом досуга и активного времяпрепровождения для нескольких тысяч южноуральцев.

«Создавать атмосферу традиционного русского праздника будут участники Общества русской традиционной культуры города Миасса, артисты ансамблей народного творчества «Ивушка», «Вольница», «Оберег», «Алые паруса» и другие творческие коллективы Южного Урала. У каждого участника гуляний будет возможность окунуться в атмосферу масштабного русского праздника, найти себе развлечение по душе», — отметила Оксана Громова.

Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные народные конкурсные игровые площадки для всей семьи — солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучело зимы).

«Масленичные гуляния — это прекрасная возможность не только отметить этот исконно русский праздник, но и продемонстрировать нашу самобытность и уральскую культуру иностранным представителям — спортсменам, тренерам, членам международной федерации. К нам съедутся представители 18 государств, среди которых такие экзотические страны, как Австралия, Чили, Новая Зеландия. Я думаю, что им будет очень интересно познакомиться с традиционной русской культурой, отведать русских блинов и выпить чай из самовара», — подчеркнул министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

ИА «UralDaily.ru» напоминает, во время соревнований этапа Кубка мира по ски-кроссу на миасском горнолыжном курорте соберутся около 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира. Сборную России будут представлять 24 спортсмена, среди которых 4 южноуральца.