Готовимся к весне. Воплоти мечту в реальность!

До весны, невзирая на сугробы и аномальные морозы, осталось всего ничего. И сейчас самое время поспешить в Sante, где Вам помогут подготовить фигуру к весне и пляжносу сезону.

19 февраля в 13-00 семейный фитнес-центр начинает проект «Двигаюсь в Sante».

Цель проекта — научить женщин ухаживать за собой, следить за своим питанием и весом.

К сожалению, не существует быстрых, мгновенных решений или упражнений, дающих молниеносный эффект. Тело лучше реагирует на обычный график тренировок, питания, и ему нужно существенное количество времени, чтобы привыкнуть и адаптироваться к тому или иному ритму.

В этом поможет команда инструкторов и мастеров фитнес-центра Sante, которые внимательно будут наблюдать, анализировать, корректировать и проходить этот путь вместе с Вами от начала до конца Проекта.

Тренировки подбираются индивидуально под каждого из расчета физических возможностей на данный этап времени, учитывая возраст.

При интенсивных и разнообразных тренировках (пять раз в неделю) Вы получите массу положительных эмоций, а желаемый результат не заставит себя ждать.

Занятия фитнесом неразрывно связаны с правильным питанием. Диетолог на лекции подробно расскажет, что приносит пользу нашему организму, а что вред.

Для каждого в индивидуальном порядке будет составлен режим питания и тренировок.

Не секрет, что любая диета, проводимая на фоне физической нагрузки и подкрепленная массажем, даёт отличные результаты. Такой подход не только способствует быстрейшему исчезновению лишних килограммов, но и избавляет от целлюлита, устраняет растяжки и обвисшие складки кожи, которые являются неизменными спутниками строгих диет. И именно массаж играет одну из главных ролей в процессе как сжигания жиров, так и восстановления кожных и мышечных тканей при похудении.

Программа «восстановления» рассчитана на три месяца: тренировки 5 раз в неделю, бассейн, массаж из 5 сеансов, 12 часов сауны и солярий 100 минут. Чтобы образ весенней красавицы был завершенным, на помощь прейдут визажист, парикмахер, стилист, а фотограф проведёт фотосессию.

По окончанию проекта все участники получать подарки за «самоотверженное» стремление к здоровому образу жизни.

Набор в группу проекта «Двигаюсь в Sante» ограничен. Поспешите зарегистрироваться. И всего за 10000 рублей Вы приобретёте прекрасную форму, новых друзей, повысите свою самооценку, уверенность в себе.

Фитнес-центр SANTE расположен по адресу г.Челябинск, улица Горького, 56-а. Телефон: 89822765085. Viber: 89068602633, WhatsApp: 89822765085.