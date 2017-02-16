Болеем за наших!

Сборную России на соревнованиях в «Солнечной долине» будут представлять 24 спортсмена, среди которых 4 южноуральца: трехкратный призер Кубка мира Егор Коротков, бронзовый призер этапа Кубка мира в Швеции 2017 года Игорь Омелин, чемпионка страны, победитель этапа Кубка России Анастасия Чирцова и призер Кубка страны Кирилл Гладков. Всего на соревнования на ГЛК «Солнечная долина» приедут более 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира.

«На миасском этапе Кубка мира в составе сборной России выступят 4 представителя Челябинской области — Анастасия Чирцова, Игорь Омелин, Егор Коротков, Кирилл Гладков. Считаю, что это немаловажный факт, это говорит о сильнейшей школе фристайла в нашем регионе. Поэтому южноуральцам стоит приехать в Миасс и поболеть за наших», — подчеркнул министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

«Мы со всей командой очень рады, что наконец-то у нас будет проходить домашний этап Кубка мира, тем более в Миассе. Лично для меня это отличная возможность передать всю соревновательную атмосферу вживую всем своим родным и близким, которые сильно меня поддерживают. Миасс сейчас для меня хороший вызов, с нетерпением жду гонки!», — поделился южноуральский спортсмен Игорь Омелин.

Помимо жаркой борьбы на трассе, зрителей удивят и масштабной шоу-программой. 25 февраля, в день проводов зимы, в рамках этапа Кубка мира на территории горнолыжного курорта развернутся масленичные гуляния.

Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные народные конкурсные игровые площадки для всей семьи — солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучело зимы).