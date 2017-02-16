Болеем за наших!

16.02.2017 г., 13:30
24-25 февраля Челябинская области принимает самое долгожданное спортивное событие сезона-2017 — этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»
ски-кросс

Сборную России на соревнованиях  в «Солнечной долине» будут представлять 24 спортсмена, среди которых 4 южноуральца: трехкратный призер Кубка мира Егор Коротков, бронзовый призер этапа Кубка мира в Швеции 2017 года Игорь Омелин, чемпионка страны, победитель этапа Кубка России Анастасия Чирцова и призер Кубка страны Кирилл Гладков. Всего на соревнования на ГЛК «Солнечная долина» приедут более 150 ведущих спортсменов из 18 стран мира.

«На миасском этапе Кубка мира в составе сборной России выступят 4 представителя Челябинской области  Анастасия Чирцова, Игорь Омелин, Егор Коротков, Кирилл Гладков. Считаю, что это немаловажный факт, это говорит о сильнейшей школе фристайла в нашем регионе.  Поэтому южноуральцам стоит приехать в Миасс и поболеть за наших»,  подчеркнул министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

«Мы со всей командой очень рады, что наконец-то у нас будет проходить домашний этап Кубка мира, тем более в Миассе. Лично для меня это отличная возможность передать всю соревновательную атмосферу вживую всем своим родным и близким, которые сильно меня поддерживают. Миасс сейчас для меня хороший вызов, с нетерпением жду гонки!»,  поделился южноуральский спортсмен Игорь Омелин.

Помимо жаркой борьбы на трассе, зрителей удивят и масштабной шоу-программой. 25 февраля, в день проводов зимы, в рамках этапа Кубка мира на территории горнолыжного курорта развернутся масленичные гуляния.

Для посетителей «Солнечной долины» в день финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу будут работать традиционные народные конкурсные игровые площадки для всей семьи  солнечный хоровод, перетягивание каната, соревнования на столбе, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, колка дров, скоморошья баня, стеношные бои для мужчин и для детей, игра «Царь горы» и, конечно, традиционное сжигание масляной бабы (чучело зимы).

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

Фотогалерея: 

Теги: 

Добавить комментарий

Максимальный размер файла: 1 МБ.
Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg.
Изображение должно быть меньше 1024x1024 пикселей.