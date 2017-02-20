Организатором проекта выступила управляющая фитнес-центра Евгения Медведева при содействии магазина спортивного питания «Здоровякъ» дилера торговой марки aTech Nutrition.

Участницы проекта получили напутствие на серьёзную, плодотворную работу для достижения цели стать стройной и красивой. От семейного фитнес-центра «Sante» каждая получила в подарок футболку с логотипом проекта «Двигаюсь в Sante», индивидуальную кружку и витаминно-минеральный комплекс для женщин Vita Woman.

В течение всего проекта «Двигаюсь в Sante» девушки будут вести фитнес-ежедневник и отмечать свои достижения. ИА «UralDaily.ru» так же будет следить за успехами милых участниц и докажет, что возможно всё — главное захотеть.

Чем привлекателен фитнес-центра «Sante»?

В центре тренировки проводят сертифицированные специалисты, кандидаты и мастера спорта.

На занятиях никогда не бывает скучно — каждая тренировка отлична от другой. Для каждого они подберут оптимальную нагрузку, которая поможет прорабатывать все мышцы тела.

Многие скажут — «В интернете можно найти массу видео для домашних тренировок, зачем тратить время и деньги на походы в фитнес-центры». Конечно можно, но не все упражнения Вы сможете самостоятельно выполнить правильно, и не каждое упражнение подойдёт для Вашего строения и возможностей. А инструкторы фитнес-центра «Sante» будут следить, чтобы движения и нагрузка не навредили Вам и если какое-то из движений не будет получаться, то найдут альтернативу.

Занятия в группе — это приобретение новых друзей, знакомых, интересные общение.

Евгения Медведева — управляющая и инструктор Sante, полна энергии и позитива! Евгения Медведева мастер спорта по лыжным гонкам, член Национальной сборной России по лыжным гонкам, неоднократный призёр кубка и первенства РФ.

Евгения регулярно организовывает чаепития, интересные семинары, пригашает ведущих специалистов в области здорового питания, красоты и косметологии, проводит праздничные тематические вечера.

Приходите в семейный фитнес-центре «Sante» и Вы обязательно получите гарантированный результат, восхищенные взгляды окружающих, здоровье и новый образ жизни.

Фитнес-центр SANTE расположен по адресу г.Челябинск, улица Горького, 56-а. Телефон: 89822765085. Viber: 89068602633, WhatsApp: 89822765085.