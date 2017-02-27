Выбрали короля и королеву, и проводили зиму

В соревнованиях приняли участие сильнейшие скикроссмены из 18 стран мира — чемпионы миры и Олимпийских игр.

Участники соревнований и представители спортивных ведомств высоко оценили уровень организации.

«Хочу отметить, что трасса в комплексе «Солнечная долина» на сегодняшний день одна из лучших в мире и соответствует трассам олимпийского уровня. То, что вы сегодня здесь видите, это результат совместной кропотливой работы», — подчеркнул директор Управления по организации и проведению спортивных мероприятий Минспорта РФ Сергей Назаров.

В борьбе за первенство в этапе Кубка боролись 16 женщин и 32 мужчины. Королем и королевой фристайла на «Солнечной долине» стали — Мариэль Томпсон и Арно Боволента.

Чемпионам помимо медалей вручили настоящие короны, изготовленные златоустовскими мастерами, с покрытием из 24-коратного золота. Короновать победителей — это добрая традиция, возникшая на курорте.

Южноуральские спортсмены Анастасия Чирцова и Игорь Омелин показали 6 и 16 результат соответственно.

Напряженная борьба на трассе привела к нескольким падениям спортсменов, на что моментально среагировали все соответствующие службы. Так, победитель соревнований француз Арно Боволента до последних метров сражался за первое место и уже после финиша неудачно упал, по предварительным данным, повредив колено. Самостоятельно подняться он не смог — на помощь пришли спасатели, доставившие спортсмена к карете «скорой помощи».

Федерация фристайла России намерена подать заявку на проведение в Миассе чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году.

«Инфраструктура, которая есть в Миассе, позволяет проводить турниры самого высокого уровня, мы уже получили поддержку от регионального правительства, чтобы заявиться на организацию и проведение чемпионата мира в 2023 году в Челябинской области. По этому вопросу работаем с министерством спорта и FIS», — сказал президент ФФР Алексей Курашов.

По завершению соревнований, 25 февраля, гости «Солнечной долины» весело проводили зиму. На масленичных гуляниях состязались в перетягивание каната, дворовые и скоморошьи игры, борцовские поединки на бревне, а в завершении народного праздника сожгли чучело масленицы.