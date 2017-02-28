На родине Дубровского спонсоры турнира по хоккею в валенках подарили сувениры, склоняющие детей к гомосексуализму

Скандалом завершился турнир по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» для школьников 10-12 лет — на родине губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — в Магнитогорске.

Спонсоры турнира подарили детям блокноты с рекламой пива на обложке, которая сопровождалась скабрезными записями.

При должном внимании прокуратуры, — а родители учащихся намерены подать заявление в орган надзора за соблюдением законности Южного Урала, — не исключено возбуждение уголовного дела.

Как сообщает паблик «ВК» «Другой Магнитогорск», «Спонсоры турнира по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» отметили 10-12-летних спортсменов довольно «креативными» сувенирами. Помимо медалей и грамот подростки принесли домой блокноты от семечек «Джинн». Не очень понятно, зачем юным спортсменам блокнот с рекламой пива на обложке, но то, что обнаружили любознательные родители внутри блокнота, вообще повергло их в шок…

Под каждой страницей здесь опубликован текст, вероятно, очень остроумный, с точки зрения его авторов. Не исключено, что где-нибудь под пиво с семечками «Джинн» такой текст действительно вызовет веселые эмоции. Но зачем юным спортсменам знать, «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», родители так и не разобрались. Более того, они намерены обратиться в прокуратуру, так как считают врученные их детям подарки пропагандой секса, неверности и даже гомосексуализма».

Далее приводится скриншот на тему «Почему женщиной быть лучше, чем мужчиной». Учитывая, что хоккей — спорт мужской, и блокноты дарили мальчикам, возбуждение уголовного дела за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности весьма вероятно.

Речь идёт о статье 242.2. УК РФ «Пропаганда гомосексуализма», которая гласит: «Пропаганда гомосексуализма, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающаяся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет».

Кроме того, информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, отнесена законом к информации, запрещенной для распространения среди детей. Соответствующая поправка внесена в п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».

Согласно ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — под такой пропагандой понимается распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, возможно административное наказание спонсоров детского турнира за втягивание несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (реклама пива в подаренных блокнотах).