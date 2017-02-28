На родине Дубровского спонсоры турнира по хоккею в валенках подарили сувениры, склоняющие детей к гомосексуализму

Скандалом завершился турнир по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» для школьников 10-12 лет — на родине губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — в Магнитогорске.
Спонсоры турнира подарили детям блокноты с рекламой пива на обложке, которая сопровождалась скабрезными записями.
При должном внимании прокуратуры, — а родители учащихся намерены подать заявление в орган надзора за соблюдением законности Южного Урала, — не исключено возбуждение уголовного дела.
Как сообщает паблик «ВК» «Другой Магнитогорск», «Спонсоры турнира по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» отметили 10-12-летних спортсменов довольно «креативными» сувенирами. Помимо медалей и грамот подростки принесли домой блокноты от семечек «Джинн». Не очень понятно, зачем юным спортсменам блокнот с рекламой пива на обложке, но то, что обнаружили любознательные родители внутри блокнота, вообще повергло их в шок…
Под каждой страницей здесь опубликован текст, вероятно, очень остроумный, с точки зрения его авторов. Не исключено, что где-нибудь под пиво с семечками «Джинн» такой текст действительно вызовет веселые эмоции. Но зачем юным спортсменам знать, «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», родители так и не разобрались. Более того, они намерены обратиться в прокуратуру, так как считают врученные их детям подарки пропагандой секса, неверности и даже гомосексуализма».
Далее приводится скриншот на тему «Почему женщиной быть лучше, чем мужчиной». Учитывая, что хоккей — спорт мужской, и блокноты дарили мальчикам, возбуждение уголовного дела за пропаганду гомосексуализма и трансгендерности весьма вероятно.
Речь идёт о статье 242.2. УК РФ «Пропаганда гомосексуализма», которая гласит: «Пропаганда гомосексуализма, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающаяся в публичной демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет».
Кроме того, информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, отнесена законом к информации, запрещенной для распространения среди детей. Соответствующая поправка внесена в п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».
Согласно ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — под такой пропагандой понимается распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Кроме того, возможно административное наказание спонсоров детского турнира за втягивание несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (реклама пива в подаренных блокнотах).
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Комментарии
Хоккей в валенках, вот уж настоящее извращение.
Читатель-мечтатель, Вы перепутали с хоккеем на траве Раневская говорила о нём.
Корецкий, аргумент что женщиной быть лучше, чем мужчиной, я постоянно привожу, например, своей гражданской жене, когда мы спорим. Ведь женщина на 5 лет раньше выходит на пенсию. А теперь ещё чаще, ведь скоро повысят пенсионный возраст ( по слухам), и она успеет выйти в 55, а вот мне придётся в 65, так как к тому времени точно повысят. Наверно, Вы что-то умалчиваете из содержания тетрадей. Бережёте наши нервы, и там что-то более интересное есть
Бережём, ибо Роскомнадзор
А если без шуток, то зачем эта информация юным спортсменам?
Давайте дальше, не останавливайтесь, Синицын, закончите свою мысль - а тут в чём Путин виноват?
Если юным спортсменам уже больше 10 лет, то им пора знать о возрасте выхода на пенсию. А п утин виноват тем, что хитрит, не говорит от своего имени о предполагаемом повышении пенсионного возраста на своём следующем президентском сроке, а использует толмачей из придворной свиты для этого.
Лиично я собираюсь работать всю жизнь, пока здоровья хватит.
И это опять же забалтывание темы - у граждан невесть почему отнимают право на заслуженный отдых. Не обязанность, а право. Многим, особенно тем кто работает на физической тяжёлой работе, теперь вообще не дожить до возраста выхода на пенсию. А то, что человек достигший пенсионного возраста и право получать небольшую пенсию может заодно продолжать работать, как собираетесь Вы, так это право пока никто вроде не собирается отнимать.
Да ещё ведь не отняли, чего Вы бежите вперёд паровоза, может ещё и не отнимут - нефть снова стала дорожать, рубль растёт, не разжигайте пожалуйста, может пармезанохомон снвоа вернётся наа прилавки.
Да ведь Вы против партенализма, как и я - рассчитываю только на себя, пенсии я всё равно не заработал - с 2005 года на фрилансе, пусть все тоже, как я, копят себе на старость, ведь не пенсии главное, а то, что Россия снова стала империей и Крым наш
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