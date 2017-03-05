Спортивное питание и занятие спортом — дополняют друг друга

В достижении красивой рельефной фигуры многие, занимающиеся различными видами спорта, прибегают к спортивному питанию. Спортивное питание представляет собой специальные пищевые добавки, которые предназначены первым делом для людей, занимающихся спортом.

Спортивное питание благотворно влияет на наращивание мышечной массы, на увеличение силы и выносливости, на укрепление здоровья и формирование красивой фигуры.

Спортивное питание эффективно лишь в случае осуществления силовых тренировок. Несоблюдение этого правила может не только навредить фигуре, но и ударить по здоровью.

Спортивное питание принимают:

— для сохранения здоровья

— для сокращения времени восстановления после тренировки

— для сокращения времени достижения максимального результата.

Спортивное питание содержит источник витаминов и минералов, сбалансированные белки, жиры и углеводы. А также спортпитание может выступать как дополнительное питание.

Участницы проекта «Двигаюсь в Sante» в семейном фитнес-центре «SANTE» доказали эффективность занятий фитнесом с употреблением продукции спортивного питания торговой марки aTech Nutrition.

Л-карнитин — особое вещество, повышающее скорость протекания метаболизма жиров. Оно играет роль жиросжигателя. Вещество стимулирует организм перерабатывать жировые клетки в энергию. Оно запускает механизм эффективного сжигания подкожных жиров.

Поэтому милые девушки проекта из фитнес-центра «SANTE» перед тренировками принимают Л-карнитин, и он даёт им энергию и повышает активность.

А после занятий — для снятия усталости мышц, принимают ВСАА.

ВСАА — комплекс, состоящий из трех аминокислот. Они являются важным компонентом белка. Аминокислоты ВСАА являются незаменимыми и должны поступать в организм в достаточных объёмах, особенно при больших физических нагрузках.

Физические нагрузки у участниц проекта «Двигаюсь в Sante» большие — тренировки 5 раз в неделю. Ведь они поставили перед собой цель приобрести красивую фигуру, улучшить здоровье, повысить самооценку.

Дилером торговой марки aTech Nutrition в Челябинске является магазин спортивного питания «ЗдоровякЪ».

«ЗдоровякЪ» — один из лидеров в сфере спортивного питания в Челябинске. В ассортиментной линейке интернет-магазина представлен широкий выбор специализированного питания для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Так же можно приобрести спортивную литературу, одежду для тренировок, аксессуары, спорттовары.

Важно! Правильное спортивное питание для похудения может назначить диетолог, либо тренер.

Наилучшие результаты дают прием спортивного питания, физические нагрузки и соблюдение диеты в комплексе.

Не забывайте, что тренироваться необходимо с пользой для здоровья, и тогда спорт принесет ожидаемый эффект.

Магазин спортивного питания «Здоровякъ» находится по адресу: г.Челябинск, пр. Ленина 34, правый цокольный этаж. Телефон: 8 (351) 266-51-52, 8 912 770-12-77.

Фитнес-центр SANTE расположен по адресу: г.Челябинск, улица Горького, 56-а. Телефон: 89822765085. Viber: 89068602633, WhatsApp: 89822765085.