Любители активного отдыха и лыжного спорта приняли участие в традиционном весеннем марафоне. Мужчины боролись за первенство на дистанциях 30 и 50 километров, женщины бежали 15 и 30.
Борьба была серьёзная, но главное — борьба с самим собой.
Все участники соревнования отметили отличную организацию спортивного мероприятия и приветливую атмосферу праздника.
Мама, папа, я — спортивная семья! Именно под таким девизом проходили традиционные веселые старты, в которых довольно часто принимали участие все члены семьи. Соревновались, конечно, по-дружески, а иногда и за символические призы. К счастью, эта традиция в последние годы получила возрождение.
Так в рамках лыжного марафона «Крылатый конь» состоялся первый в Челябинской области бэби-марафон. В нём принимали участия детки участников марафона и дети из семей любителей активного отдыха и спорта.
«Этот день наконец-таки настал! Мы приняли участие в первом бэби-марафоне «Крылатый конь»! Я правда горжусь, что в нашем городе и области есть такие человечки, которые поддерживают развитие детского спорта», — поделилась эмоциями Алёна Свитко.
В организации проведения первого бэби-марафона принял участие семейный фитнес-центр «Sante» под руководством Евгении Медведевой.
Евгения Медведева мастер спорта по лыжным гонкам, член Национальной сборной России по лыжным гонкам, неоднократный призёр кубка и первенства РФ.
Евгения принимает активное участие во всех спортивных соревнования области и прививает любовь к спорту своим детям.
Спорт приходит в каждый дом,
Даже в тот, где мы живем.
Спортом ты скорей займись,
Будь здоровым на всю жизнь!
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