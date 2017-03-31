В Челябинске пройдёт международный турнир по танцевальному спорту

31.03.2017 г., 14:19
9 апреля во дворце спорта «Юность» пройдут состязания на «Кубок губернатора Челябинской области»
бальные танцы

На турнире соберутся более 3 тысяч спортсменов из регионов России и стран зарубежья. Состав участников охватывает возрастную категорию от 4 до 50 лет. 

А в 2018 году Челябинск примет чемпионат мира по танцевальному спорту.

За право проведения чемпионата мира Челябинск конкурировал с городами Польши, Австралии, Израиля. Важным фактором при принятии решения в пользу южноуральской столицы было успешное проведение турнира «Кубок губернатора Челябинской области» на протяжении 16 лет.

«Челябинск — город с большими спортивными традициями, — отметила директор турнира «Кубок губернатора Челябинской области» Вероника Бутузова. — Танцевальный спорт — один из наиболее динамично развивающихся видов спорта нашего региона. Мы с большим энтузиазмом собираемся принять чемпионат мира по танцевальному спорту в 2018 году».

 

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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