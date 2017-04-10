В Челябинске прошёл XVI международный турнир по танцевальному спорту на «Кубок Губернатора Челябинской области»

Глава региона, Борис Дубровский, посетил финальные соревнования кубка губернатора по танцевальному спорту.

«Приветствую всех участников и гостей этого замечательного праздника. Танец стирает грань между искусством и спортом. Любую эмоцию можно выразить языком танца. Поэтому это жанр так любим и почитаем во всем мире. Любят его и в Челябинской области, полный зал — самое яркое тому доказательство, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Челябинская область плотно входит в российские и международные календари по танцевальному спорту. Уверен, что все сложится хорошо и мы примем в 2018 году чемпионат мира по латиноамериканской программе и традиционно проведем его на самом высоком уровне».

Глава региона выразил благодарность организаторам турнира, судьям, тренерам, руководству федерации танцевального спорта и бессменному организатору кубка — Веронике Болтвиной-Бутузовой.

Вице-президент федерации танцевального спорта России Андрей Шамшуров вручил благодарственное письмо губернатору Борису Дубровскому за многолетнюю поддержку танцевального спорта в регионе. Андрей Шамшуров также выразил уверенность в том, что Челябинск сможет провести чемпионат мира по латиноамериканской программе среди профессионалов по шоу-программам.

Участниками масштабного танцевального события — XVI открытого международного турнира по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Челябинской области» — стали 2,5 тысяч спортсменов из 58 территорий России и стран мира в возрастных категориях от 3 до 50 лет.

В этот раз во дворце спорта «Юность» работали сразу две площадки. Традиционная — на ледовой арене — и в теннисном зале дворца, где выступили дети от 3 до 14 лет и сеньоры.

На протяжении всего соревновательного дня южноуральские зрители наблюдали состязания в различных категориях по двоеборью, европейской и латиноамериканской программам. В вечернем отделении состоялись финальные соревнования лучших пар и показательные выступления от гостей турнира и воспитанников ДЮСШ «Вероника». Одной из главных частей гала-концерта стало шоу победителей Чемпионатов России, Европы и мира Дениса Тагинцева и Елизаветы Черевичной.

В 2018 году Челябинск примет чемпионат мира по латиноамериканской программе среди профессионалов по шоу-программам. За право проведения чемпионата мира Южный Урал конкурировал с городами Польши, Австралии, Израиля. Важным фактором при принятии решения в пользу Челябинска было успешное проведение турнира «Кубок губернатора Челябинской области» на протяжении 16 лет.