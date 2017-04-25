«Солнечная долина» — курорт активного отдыха

Горнолыжный курорт «Солнечная долина перешел на летний режим работы и предлагает множество вариантов активного отдыха для детей и взрослых.

В программу отдыха входят летний лагерь Федора Конюхова, крупнейший на Урале летний веревочный экстрим-парк, прокат для активного отдыха, стадион-площадка, пешие походы.

На территории апарт-отеля отроется синтетический каток, будут проводиться летние тренировочные сборы детских хоккейных школ, в качестве тренеров будут задействованы игроки КХЛ.

Для отдыхающих подготовлены специальные вело-маршруты протяженностью до 10 километров. Также популярностью пользуются конные экскурсии.

Для любителей экстремального вида спорта ГЛК «Солнечная долина» предлагает питбайк.

Питбайк — лёгкий внедорожный мотоцикл, с небольшим диаметром колёс и некоторыми конструктивными отличиями от полноразмерных мотоциклов. Питбайк отлично подойдёт как новичкам, так и имеющим определённые навыкам езды на двухколёсной технике.

Для управления питбайком не требуется специальная категория прав, так как он считается спортинвентарём. Вы можете потренироваться на автодроме или пройти некоторые трассы по бездорожью под руководством опытного инструктора.

С 10 по 16 июня на территории курорта пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Этот праздник связан с народными промыслами, народной культурой и народными традициями. Это среда, которая притягивает людей и заражает их духом творчества.

Организация активного отдыха в центре «Солнечная долина» находится на высоком уровне. Вам предоставят все необходимое снаряжение, как для туристических походов, так и для занятий спортивным альпинизмом. Вы гарантированно получите незабываемые впечатления от активного отдыха летом и будете с теплом вспоминать время, проведенное в «Солнечной долине», долгими зимними вечерами.