Сборная России по хоккею завоевала бронзовую медаль

21 мая в немецком Кёльне на Ланксесс Арене сборная России по хоккею в матче за третье место чемпионата мира обыграла финнов со счетом 5:3. Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

За россиян шайбы забили Никита Гусев (дубль), Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. За финнов — Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею 2017 года. Российский хоккеист в десяти матчах турнира сумел записать на свой счёт 17 (4+13) результативных баллов.

Второе место в списке лучших бомбардиров занял ещё один россиянин — Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков.

Замкнул тройку шведский нападающий Вильям Нюландер, на счету которого 14 (7+7) очков.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», — заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.