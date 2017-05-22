Сборная России по хоккею завоевала бронзовую медаль

22.05.2017 г., 10:43
Россияне обыграли Финляндию в матче за 3-е место на чемпионате мира-2017 в Кёльне
хоккей России

21 мая в немецком Кёльне на Ланксесс Арене сборная России по хоккею в матче за третье место чемпионата мира обыграла финнов со счетом 5:3. Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

За россиян шайбы забили Никита Гусев (дубль), Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. За финнов — Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею 2017 года. Российский хоккеист в десяти матчах турнира сумел записать на свой счёт 17 (4+13) результативных баллов. 

Второе место в списке лучших бомбардиров занял ещё один россиянин — Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков. 

Замкнул тройку шведский нападающий Вильям Нюландер, на счету которого 14 (7+7) очков.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях»,  заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

 

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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Комментарии

гость

Играли хорошо. Приятно было смотреть. Ребята бились ,а не отбывали номер. Считаю ,что у этой команды есть будущее.

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