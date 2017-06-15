Женщины в купальниках и без покидают мячик на воде на Южном Урале. ФОТО 18+

Предстоящий Кубок по водному поло объединит женские сборные из 7 стран и пройдет под эгидой саммита ШОС и БРИКС 2020 года. Ожидается, что в турнире по водному поло примут участие порядка 140 спортсменок. Обслуживать соревнования будут 28 судей. Участие уже подтвердили сборная Хорватии, Китая, Узбекистана и Казахстана.

Об этом «УралДейли.ру» сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также в состязаниях примут участие команда сборной России и южноуральская команда «Динамо-Уралочка» города Златоуста. Кубок губернатора пройдет сразу в двух городах — Челябинске и Златоусте.

Церемоний открытия также будет две — 26 сентября в Челябинске и 27 в Златоусте. Полуфиналы, финальные игры и церемония награждения будут проходить в Челябинске, в бассейне «Строитель».

Наградных кубков будет два. Один кубок, который вручат команде-победителю, будет переходящим. Второй останется в регионе. Планируется сделать соревнования ежегодными до 2020 года.

Продажа билетов на игры, церемонии открытия, полуфиналы и финалы стартует 14 августа.

Женщины-ватерполистки часто попадают в кадр, составляющие золотой фонд спортивной и курьёзной эротики. Когда у них сползают купальники или они смешно гримасничают и пучат глазки, — посмотреть на них бывает одно удовольствие.

Именно за такие моменты мы ценим спорт!

Особенно женский бобслей (вид сзади), борьбу в грязи, пляжный волейбол, синхронное плавание и конечно же женский ватерпол (или ватерполо?).

Мы считаем, что посмотреть на них более увлекательно, чем на бородатого Вадика Евдокимова. Хотя одну фотку Вадика мы, так и быть, поставим, хотя конечно никакой конкуренции с женщинами в купальниках и без она не выдрживает.