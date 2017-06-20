Быть спортивным — это модно!

Фитнес тай-бо — это новое направление, которое совмещает в себе приемы восточных единоборств (таких как каратэ, тайский бокс, тхэквондо), движений из аэробики и гимнастики. Автором такого спортивного направления является знаменитый американский тренер, спортсмен, семикратный чемпион по боевым искусствам Билли Блэнкс.

Принцип занятий основан на боевых искусствах, которые развивают силу, скорость, равновесие, реакцию. Танцевальные элементы улучшают выносливость, координацию, работу сердца, а силовые нагрузки приводят в тонус мышцы, суставы, подтягивают кожу.

Занятия тай-бо подойдут не только активным женщинам с сильным характером, которые хотят выплеснуть свою агрессию в спорте, но и обычным робким, застенчивым девушкам.

Такая необычная фитнес-система позволит достичь идеального баланса между физическим и духовным развитием. Занимаясь этим видом спорта, девушка-боец сможет постоять за себя, оставаясь при этом женственной и красивой. Особенно подойдет тай-бо для девушек, у которых остается мало времени на тренировки, но им срочно нужно привести тело в форму, выплеснуть агрессивную энергию и добиться желаемого результата.

Преимущества занятий ТАЙ-БО.

Программа требует больших затрат энергии и лишь за одно занятие вы сможете сжигать от 600 до 700 калорий.

Отлично увеличивает выносливость и способствует улучшению работоспособности сердечного мускула.

Отсутствуют удары в прыжке. Что снижает риски получения серьезных травм суставов. Следует признать, что тай-бо фитнес является отличным видом кардионагрузки и при этом риски получения повреждений минимальны.

Регулярные занятия укрепляют позвоночный столб и способствуют формированию красивой осанки. Кроме этого занятия являются отличным инструментом профилактики такого заболевания, как остеохондроз.

Во время тренинга в работе активно участвуют все мускулы тела и особенно пресса и нижних конечностей. Это позволяет в короткие сроки эффективно избавиться от большого количества жира.

Программа весьма проста в освоении и даже если вы не занимались боевыми единоборствами, без особого труда сможете освоить все упражнения.

Занятия отлично развивают координацию движений и растяжку.

Так как в состав программы входят элементы боевых единоборств, у вас появляется возможность выплеснуть всю скрытую агрессию и негативную энергию на занятиях.

Занятия по тай-бо в фитнес-центре SANTE будет проводить мастер спорта России по кикбоксингу, двукратная Чемпионка России по кикбоксингу в разделах К-1 и лоу кик 2015,2016 гг., многократный серебряный призёр чемпионатов России, чемпионка всероссийских турниров, чемпионка Урала Эльвира Саитгалина.

Эльвира приглашает всех желающих на первое бесплатное занятие 23 июня в семейный фитнес-центр SANTE.

Необходима обязательная запись по телефону администратора: +7 (906) 860-26-33, + 7(919) 335-39-49, +7 (982) 276-50-85.

Фитнес-центр SANTE расположен по адресу г.Челябинск, улица Горького, 56-а. Viber: 89068602633, WhatsApp: 89822765085.