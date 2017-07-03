«Шёлковый путь-2017» пройдёт через Южный Урал

Международное авторалли «Шёлковый путь-2017» пройдет по маршруту Москва — Сиань. Участие примут экипажи джипов и грузовиков из 40 стран. Команда «КАМАЗ-мастер» выставит четыре экипажа на ралли-марафон. В борьбе за главный трофей гонки — Белого Тигра — будут участвовать экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

Марафон продолжится в зарекомендовавшем себя формате по территории России, Казахстана и Китая.

Караван участников отправится в увлекательное и захватывающее путешествие, отправной точкой которого вновь станет Красная площадь в самом сердце Москвы. А после двух недель напряжённого марафона участники финишируют в городе Сиань — колыбели древней китайской цивилизации, отправной точке Великого Шёлкового пути.

На территории Челябинской области трасса пролегла через четыре района: Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский и Пластовский.

Маршрут ралли охватил Кундравы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, Выдрино, Глазуновку, Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, Комсомольское, Бирюковский, Степное.

Трасса пройдёт по сельской местности и грунтовым дорогам вблизи населенных пунктов.

На Южном Урале на протяжении трассы будут расположены несколько зрительских зон. Также на старте, около поселка Кундравы, и на финише скоростного участка, в посёлке Степное Пластовского района, будет организованна развлекательная программа.

До старта все желающие смогут пообщаться с экипажами и поближе рассмотреть их автомобили.

Организаторы приглашают всех южноуральцев посетить этап мирового ралли на территории Челябинской области.

Пограничники советуют 10 июля не пересекать российско-казахстанскую границу через МАПП Бугристое в Троицком районе. На территории Челябинской области двусторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации: Николаевка (Варненский район) и Мариинский (Брединский район) — осуществляют пропуск только граждан Российской Федерации и Республики Казахстан, а также транспортные средства заграничного следования, зарегистрированные в РФ или РК.

Ближайшие многосторонние автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации — Петухово (Курганская область), Орск (Оренбургская область).