В Челябинск приедет папа Алины Кабаевой

Как стало известно «UralDaily.ru», отец знаменитой российской гимнастки Алины Кабаевой — Марат Кабаев — приедет в Челябинск 12 июня.
Марат Кабаев — не просто отец легендарной спортсменки, а руководитель Международной ассоциации исламского бизнеса, а также Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации, живёт в Казани.
Марат Вазихович — также не чужд спорту, с детства увлекался футболом и баскетболом, играл в футбольной команде «Пахтакор», Ташкент.
Но всё-таки — больше всего известен, как папа великой гимнастки.
Алина Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».
Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003). Пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998—2000, 2002, 2004). Шестикратная абсолютная чемпионка России (1999—2001, 2004, 2006—2007). Заслуженный мастер спорта России.
«Деловой союз Евразии Челябинской области», готовит ряд соглашений с Маратом Кабаевым. Речь также идет об открытии в Челябинске представительства Ассоциации исламского бизнеса в УрФО. В планах визита — встреча с представителями правительства области.
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Комментарии
От этого дела все имеют бенефиты, а почему бывший футболист должен в стороне стоять. Ещё Марк Твен писал - В рай принимают не по заслугам, а по протекции, иначе вы остались бы за порогом, а впустили бы вашу собаку.
Вспомнилось, как Путин награждал Кабаеву орденом, как у него тряслись, от волнения и сладкого томления внутри, руки, когда он прицеплял этот орден к груди Кабаевой. И его можно понять. "Боже мой, - вероятно думал в тот момент Путин.- С кем мне приходится жить?! За что, братцы, братцы, за что?!" Тогда же, вероятно, когда умолкли залпы аплодисментов, Путиным было принято решение кардинально поменять свою личную жизнь.
Вот фото с того радостного приёма в Кремле. Хотя, для полного впечатления лучше, конечно, посмотреть видео. Наверняка оно есть в интернете.
Читатель, Вы так всё смачно описали, что показалось, что Вы и есть Алина!
Красавица, спору нет, президент тоже мужчина, я его отлично понимаю
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