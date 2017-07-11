В Челябинск приедет папа Алины Кабаевой

Как стало известно «UralDaily.ru», отец знаменитой российской гимнастки Алины Кабаевой — Марат Кабаев — приедет в Челябинск 12 июня.

Марат Кабаев — не просто отец легендарной спортсменки, а руководитель Международной ассоциации исламского бизнеса, а также Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации, живёт в Казани.

Марат Вазихович — также не чужд спорту, с детства увлекался футболом и баскетболом, играл в футбольной команде «Пахтакор», Ташкент.

Но всё-таки — больше всего известен, как папа великой гимнастки.

Алина Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003). Пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998—2000, 2002, 2004). Шестикратная абсолютная чемпионка России (1999—2001, 2004, 2006—2007). Заслуженный мастер спорта России.

«Деловой союз Евразии Челябинской области», готовит ряд соглашений с Маратом Кабаевым. Речь также идет об открытии в Челябинске представительства Ассоциации исламского бизнеса в УрФО. В планах визита — встреча с представителями правительства области.