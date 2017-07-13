Челябинск скоро будет лицезреть женские прелести ватерполисток, с которых слетел купальник. ФОТО 18+

Молодежная женская сборная России совместно с южноуральским ватерпольным клубом «Динамо-Уралочка» проводит тренировочный сбор в Челябинской области.

Более 20 спортсменок в г. Златоусте готовятся к предстоящему Международному Кубку губернатора по водному поло, который пройдет на Южном Урале с 25 по 30 сентября.

Самое интересное, ради чего стоит смотреть женское водное поло — это конечно те пикантные моменты, встречающиеся в изобилии в этом очень сексуальном и эстетическом виде спорта, когда у мускулистых пловчих сползают бретельки, и перед восхищёнными зрителями обнажается трепетная грудь спортсменки.

Иногда конфуз происходит и с трусиками, и тогда становятся видны другие, не менее прекрасные части тела. Но пока мы это вам не покажем, может быть в другой раз...

Тётеньки с мячиками, помимо откровенной дмонстрации интимных мест, всегда рады повеселить почтеннейшую публику забавными выражениями симпатичных мордашек, искажённых спортивной страстью борьбы с соперницами.

Иногда девчата переплетаются в причудливых позах водной камасутры, доставляя искреннюю радость болельщикам.

Иной раз спортсменка даже хватает соперницу в пылу борьбы за красивую сисю!

А то и за... ну да, за неё! Упс!

Напомним, в международном Кубке губернатора, приуроченном к саммитам ШОС и БРИКС, примут участие женские сборные команды по водному поло.

Ожидается, что в Кубке губернатора по водному поло примут участие порядка 140 спортсменок. Обслуживать соревнования будут 28 судей. Свое участие в турнире уже подтвердили такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Хорватия. Кроме того, в состязаниях примут участие команда сборной России и южноуральская команда «Динамо-Уралочка» г. Златоуста. Кубок пройдет сразу в двух городах — Челябинске и Златоусте. Полуфиналы, финальные игры и церемония награждения будут проходить в Челябинске, в бассейне «Строитель».

Но это всё ерунда, правда? Идём смотреть на попки и сиськи!