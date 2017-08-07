В Челябинске пройдёт фестиваль «Победные традиции»

Мероприятие будет приурочено к всероссийскому дню физкультурника и, по оценкам организаторов, объединит более 5 тысяч горожан, сообщает министерство спорта.

Первый фестиваль «Победные традиции» прошел на Южном Урале в 2016 году. Тогда в народных гуляниях приняли участие более 3,5 тысяч человек.

В этом году организаторы планируют увеличить количество площадок, чтобы каждый посетитель нашел себе развлечение по душе.

Начало фестиваля — 11.00, в это время на главной сцене пройдет торжественное открытие мероприятия.

Далее в программе фестиваля запланированы молодецкие забавы, концертные выступления, русский стеношный бой.

Кроме этого, для гостей будет работать несколько спортивных площадок, таких как казачий оружейный турнир, площадка борьбы (тормоха и самбо), рубка шашкой, буза, городки, лапта, стрельба из лука, бокс, склэклайн, историческая реконструкция, шуточная баня, а также несколько детских площадок.

По традиции, в рамках фестиваля можно будет выполнить нормативы ГТО, такие как отжимание, подъем туловища, упражнение на гибкость, прыжок с места, рывок гири. Для самых маленьких гостей мероприятия будут работать две детские площадки.

«Главной целью фестиваля «Победные традиции» является возрождение мужских воинских традиций русского народа, сохранение связи между поколениями, создание нового культурно-спортивного явления на основе традиционных ценностей. Фестиваль «Победные традиции», прошедший в прошлом году впервые, завоевал сердца жителей Челябинска. Новый фестиваль по своему размаху многократно превысит предыдущий, в рамках его состоятся открытые соревнования по разным видам спорта», — отметил руководитель оргкомитета мероприятия Алексей Васильев.