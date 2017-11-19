Хочешь танцевать? ВИДЕО

Танцы — отличный способ для людей любого возраста поддерживать себя в хорошей форме.

Танец — одна из тех вещей, которые по-настоящему могут раскрасить монотонную жизнь любого человека. Танец полезен для эмоционального состояния, психического и физического здоровья и для самочувствия и самоощущения в целом.

Семейный фитнес-центр «Sante» открывает танцевальный сезон.

В фитнес-центре «Sante» через bellydance (Танец живота) Вы сформируете гармоничную фигуру, укрепите мышцы живота и спины, приобретёте сексуальность в движениях.

Танец живота — это современный, самостоятельный, полностью сформировавшийся танцевальный стиль, который каждой без исключения женщине помогает познать себя, раскрывая собственную женственность, выявляя свою творческую энергию, помогающую разжечь внутренний огонь.

Восточный танец — bellydance — это тот самый танцевальный стиль, для которого абсолютно не имеет значение возраст, вес, рост или телосложение. Любой танец считается полезным, но bellydance особенно важен для женского здоровья, гармонии души и тела.

Управляющая фитнес-центром Евгения Медведева любит устраивать развлекательные тематические танцы. А по пятницам, в конце рабочей недели, чтобы сбросить груз накопившейся усталости, предлагает всем желающим выплеснуть энергию через танцевальную аэробику.

Танцевальная аэробика — это одно из направлений фитнеса, представляющее собой комплекс упражнений, выполняющихся под музыкальное сопровождение.

Танцевальная аэробика привлекает многих людей своей доступностью, творческой направленностью и эмоциональностью.

Основа танцевальных программ состоит из нескольких музыкальных направлений, таких, как хип-хоп, латина, фанк, джаз-модерн и некоторые другие.

Танцы в жизни женщины могут сыграть решающую роль, изменив её жизнь, образ мыслей, поведение и самовосприятие. Танцы творят чудеса перевоплощения и этим нужно воспользоваться!

Приходите в семейный фитнес-центр «Sante» за здоровьем и новыми эмоциями по адресу Челябинск, улица Горького, 56а.

Обязательная предварительная запись по телефону +7 (906) 860-26-33.